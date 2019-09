Begroting duikt volgend jaar 8,6 miljard in het rood

Het gat in de begroting neemt de komende jaren gestaag toe, tot 11,38 miljard euro in 2024.

De cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die waakt over de begroting, duiden nog eens hoe zwaar de opdracht voor de nieuwe regering zal zijn. Volgens cijfers die De Tijd kon inzien en werden bevestigd aan onze redactie, neemt het structurele tekort tegen 2024 toe tot 11,38 miljard euro.

Als de regering niet ingrijpt, dus zolang er geen regering is, neemt het tekort volgens het document dat De Standaard kon inkijken jaar na jaar verder toe. Dit jaar landt de begroting volgens het monitoringscomité op een structureel tekort van 6,9 miljard euro. Volgend jaar is dat al 8,6 miljard euro, om tegen 2024 door de grens van 11,38 miljard euro te gaan. Die cijfers liggen in de lijn van eerdere ramingen.

De minderheidsregering-Michel heeft tegenover de Europese Commissie de ambitie uitgesproken om tegen 2021 de Belgische begroting in evenwicht te hebben. Maar dat wordt schier onmogelijk met deze cijfers. Die houden nog niet eens rekening met de verschillende verkiezingsbeloftes die alle politieke partijen gemaakt hebben.

De cijfers geven voedsel aan de urgentie om een regering te vormen, maar tonen tegelijkertijd aan dat het een erg moeilijke oefening wordt. Met slechte begrotingscijfers op de achtergrond is het moeilijk om vuur en water te verzoenen. Wie een begroting saneert, maakt automatisch ideologische keuzes.