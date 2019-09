Britse overheid windt er geen doekjes om: burgers moeten zich nu klaarmaken voor Brexit

31 oktober. Dan verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. De kans is klein dat de inwoners van het land het nog niet weten, maar de Britse overheid pakt nu toch uit met een grote reclamecampagne waarin ze iedereen oproept zicht voor te bereiden.

‘Get ready for Brexit’, is de slogan van de campagne. Het basisidee is dat alle Britten worden doorverwezen naar de site gov.uk/brexit, waar ze door het doorlopen van een soort stappenplan te zien krijgen wat hen te wachten staat. In grote lijnen zijn er vier startscenario’s: één voor bedrijven, een drie voor particulieren: mensen die de EU willen bezoeken, Britten die in de EU wonen, en EU burgers die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wonen. Zo krijgen burgers het advies hun paspoort te controleren.

Michael Gove, de minister ­belast met de voorbereidingen van een no-deal Brexit stelt dat de campagne mensen op de ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ voor de Brexit wil wijzen.

De advertenties zullen de komende twee maanden alomtegenwoordig zijn. BBC citeert Benedict Pringle, een expert op het vlak van de financiering van politieke campagnes. Het budget voor de campagne zou 100 miljoen pond bedragen, en dat is volgens hem meer dan het dubbele van wat de nationale loterij in een jaar uitgeeft in het land.