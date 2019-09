De opmars van visual management: geen woorden maar borden

Het onzichtbare zichtbaar maken. Het klinkt als magie, maar het is nochtans wat ‘visual management’ doet via borden, schema’s, post-its, kleurtjes en aanverwante. We bekijken de opmars van visual management bij drie beroepsprofielen: een consulent, softwareontwikkelaar én hoofdverpleegkundige. Of hoe iedereen visueel gaat.

1. De consulent

“Een belangrijk moment is ons ochtendoverleg. Dat is het moment waarop we samen met het team de stand van zaken op het scrumtakenbord bekijken”, vertelt Elke Mets, commercieel consulent bij HR- en uitzendbedrijf Agilitas. “Het is een bord waarop onze belangrijkste taken vermeld worden en waar gekleurde post-its je vertellen hoever we al staan. Zo zie je duidelijk hoeveel vacatures er al ingevuld zijn en hoever we staan met het voorstellen van kandidaten.”

Het handige van dit bord is dat je in één oogopslag knelpunten ziet. “Zie je een vacature die toch niet ingevuld geraakt, dan wil je je daarop focussen. Elke consulent werkt met een specifieke kleur post-its. Dit biedt het voordeel dat je er snel achter komt wie in je team ondersteuning kan gebruiken.”

Het grootste pluspunt van die borden? “Ze zorgen voor transparante communicatie binnen het team. Meer nog, ze wakkeren het enthousiasme van je medewerkers aan. Het gebeurt regelmatig dat ik een collega naar het bord zie huppelen om met een post-it zijn of haar volgende stap te visualiseren.” Borden houden mensen ook betrokken. “In ons kantoor is er ook een muur met feelgoodquotes, zoals: ‘Als het leven je doet struikelen, maak dan een salto.’ Het zien van zulke woorden geeft een goed gevoel, niet?”

2. De verpleegkundige

“Vorig jaar hebben we op onze afdeling een verbeterbord geplaatst waarop we verpleegkundigen en logistieke medewerkers uitnodigen om verbeterpunten en -voorstellen te melden. Zo’n bord heeft zeker een effect. Mensen voelen zich aangemoedigd om zowel kleine als grotere aandachtspunten in alle openheid te bespreken”, vertelt Vicky Hooyberghs, hoofdverpleegkundige op de eenheid reumatologie-endocrinologie van UZ Leuven.

Dat die punten zo zichtbaar zijn voor het hele team, draagt volgens haar bij tot een feedbackcultuur. “De topics op het bord gaan bovendien leven binnen het team. Mensen beginnen erover na te denken, praten erover en ze formuleren ook oplossingen. Het mooie daaraan is dat er een dynamiek op gang komt, waarbij het team met ideeën komt om de kwaliteit van onze zorg verder te optimaliseren. Uiteraard staat de tevredenheid van onze patiënt centraal. Maar je krijgt ook een hechter team.”

Op de afdeling tref je ook patiëntenborden aan waarop de patiënt aan de hand van foto’s kan zien welke verpleegkundigen van dienst zijn. “Visualiseren van informatie maakt zaken concreter en zorgt ervoor dat wat je wil communiceren, effectief binnenkomt. En dat is nu net de basis van communicatie die werkt”, zo vat ze samen.

