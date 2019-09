Een zware brand heeft in de nacht van zondag op maandag verschillende zeilboten, die opgesteld stonden nabij een spaarbekken van de IJzer in Nieuwpoort, vernield. Een tiental mensen, die aan het overnachten waren in nabijgelegen bootjes, moesten geëvacueerd worden. Het vuur kon vrij snel geblust worden. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is groot.