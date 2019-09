Kinepolis maakt intrede in VS

Bioscoopketen Kinepolis neemt het Amerikaanse MJR Digital Cinemas over. Zo krijgt het tien bioscopen in de staat Michigan in handen. Het gaat om complexen met tussen de 10 en 20 zalen.

Dat meldt Kinepolis maandagmorgen voorbeurs. Kinepolis betaalt omgerekend zo’n 137,2 miljoen euro. De toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren, maar het bedrijf verwacht dat alles voor eind volgende maand rond is.

Dat Kinepolis nu ook in de VS actief wordt, is geen verrassing. Anderhalf jaar geleden nam de groep al Landmark Cinemas in Canada over. ‘De overname van MJR past perfect in wat we nastreven inzake expansie : geografisch sluit het aan bij Canada, het betreft uitsluitend multi- en megaplexen en we verwerven een belangrijke vastgoedpositie’, zegt CEO Eddy Duquenne van Kinepolis.

Volgens hem is het MJR-team klaar om de ‘managementvisie en klantenconcepten’ van Kinepolis over te nemen. Er werken 815 mensen, het huidige management blijft aan.

De omzet van MJR in 2018 bedroeg 81,2 miljoen dollar. Daarvan komt 59,1 procent uit de verkoop van filmtickets, en 37,6 procent van overige verkopen in het bioscoopcomplex.