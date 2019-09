De Tweede Wereldoorlog laat Arnout Hauben (43) niet los. De tv-maker werkt aan een nieuwe reeks Ten oorlog: de bevrijding van Vlaanderen.

De komende maanden is de bevrijding ook in België weer alomtegenwoordig: het is 75 jaar geleden dat de geallieerden de Duitse bezetter aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verdreven uit de Lage Landen. Die herdenking is voor Arnout Hauben de perfecte aanleiding om een minireeks te maken van Ten oorlog, zijn fel gesmaakte historische reisprogramma dat in 2013 en 2015 op Eén te zien was.

'Ik heb drie afleveringen nodig omdat die bevrijding van Vlaanderen geen eenduidig verhaal is', zegt Hauben. 'In de eerste aflevering, die ik al heb opgenomen, laat ik zien dat de bevrijding eerst vlot verloopt. In Antwerpen en Brussel worden de geallieerden als helden onthaald, de mensen kunnen eindelijk ademhalen, het is één groot feest. In aflevering twee stokt de bevrijding: de Duitsers hebben zich zwaar ingegraven aan de Schelde en daar wordt zwaar slag geleverd. Dat is de vergeten slag om de Schelde. In de derde aflevering is de haven van Antwerpen bevrijd, maar zijn de Duitsers nog niet verslagen. Maandenlang gaan de mensen gebukt onder de terreur van de V1- en V2-bommen, met als dieptepunt de bom die op de Antwerpse Cinema Rex viel en 567 mensenlevens eiste (van oktober 1944 tot maart 1945 vielen elke dag 36 V1’s of V2’s op de provincie Antwerpen, nvdr.).'

In zijn driedelige reeks gaat Arnout Hauben op reis door eigen land, in het spoor van de troepen die ons bevrijd hebben. Hij praat met de mensen die het met hun eigen ogen meemaakten. 'Dat zijn echt kroongetuigen, mensen die echt bijzondere dingen hebben meegemaakt. Het zijn ook de allerlaatste getuigen, vaak ver in de negentig, breekbaar en oud, maar perfect in staat die verhalen te vertellen alsof het gisteren was. Over vijf jaar kan ik dit programma niet meer maken, dit moet nu. Dit keer heb ik ook geen reisgenoten, zoals in de eerdere reeksen van Ten oorlog of Rond de Noordzee: ik ben alleen met mijn cameraploeg, dat is ingetogener, het gaat om die mensen. Ik heb tragische verhalen gehoord, maar ook veel gelachen. En ik was ontroerd door de gastvrijheid van mijn getuigen'.

De driedelige reeks wordt op Eén uitgezonden in de aanloop naar VE-day, de jaarlijkse herdenking van de dag waarop Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde.