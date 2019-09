Granaat in Borgerhout gericht tegen drugshandelaar

Vannacht is in de Guldensporenstraat in Borgerhout een granaat ontploft. Ook nu weer wordt vermoed dat de aanslag drugsgerelateerd is.

De bewoners werden vannacht om 3.40 uur gewekt door een luide knal. Aan drie woningen is schade en ook vier geparkeerde wagens zijn beschadigd.

Dovo (de ontmijningsdienst van het leger, red.) en het labo zijn ter plaatse.

De aanslag is naar alle waarschijnlijkheid gericht tegen de familie van Mohamed El H. (27). Hij wordt gezien als de rechterhand van de al ongeveer drie jaar vermiste Abdelkader ‘de Jood’ Bouker. El H. en Bouker werden destijds opgepakt met meer dan driehonderd kilo cocaïne in hun auto.

Vermoedelijk lieten de eigenaars van die zending coke Bouker nadien ontvoeren omdat ze vonden dat hij de in beslag genomen partij moest vergoeden. Er zou een deel van het geëiste bedrag betaald zijn maar van ‘de Jood’ ontbreekt tot op heden elk spoor. Sinds de ontvoering werd de ouderlijke woning van rechterhand El H. in de Borgerhoutse Guldensporenstraat meermaals geviseerd met aanslagen. Al in december 2016 schoten onbekenden op de gevel en gooiden ze een brandbom. De auto van de 91-jarige buurman raakte toen zwaar beschadigd. In februari 2017 werd de woning nog eens onder vuur genomen uit een auto. De politie vond toen dertien kogelhulzen.

Na de eerste incidenten werd op de hoek van de straat een politiecamera geïnstalleerd, vermoedelijk zijn er dus goede beelden van de aanslag van afgelopen nacht.

