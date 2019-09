Evacuaties langs Amerikaanse Oostkust door orkaan Dorian

De staten Florida en South Carolina starten met verplichte evacuaties.

Dorian, een orkaan van de hoogste categorie 5, raast momenteel over de Bahama’s. Volgens de lokale overheid leven er ruwweg 100.000 tot 370.000 mensen in het gebied dat de orkaan momenteel aandoet.

Intussen houden ook de inwoners van Florida en van de Amerikaanse Oostkust hun hart vast. ‘Delen van de oostkust van Florida kunnen zich verwachten aan een levensbedreigende stormvloed en aan gevaarlijke orkaanwinden’, stelt senior orkaanspecialist Lixion Avila van het U.S. National Hurricane Center. ‘Kleine afwijkingen in het pad en de grootte van de orkaan kunnen het verschil betekenen tussen miljoenen of miljarden dollars aan schade en tussen duizenden of miljoenen stroomstoringen’, luidt het. Voor verschillende delen langs de oostkust van Florida werd opgeroepen tot een verplichte evacuatie, onder meer voor het gebied waar Donald Trumps winterverblijf Mar-a-Lago zich bevindt.

Ook de gouverneur van South Carolina heeft het bevel gegeven om de kust van de Amerikaanse staat te evacueren. De evacuatie van zo'n 830.000 mensen zal maandagmiddag lokale tijd starten. De orkaan wordt niet voor woensdag in de staat verwacht.

‘Dit is een zeer zware orkaan, met windsnelheden tot 185 mijl per uur (bijna 300 kilometer per uur) en zelfs tot 220 mijl per uur (meer dan 350 kilometer per uur). Het is de zwaarste en grootste in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien’, verklaarde gouverneur McMaster op een persconferentie. ‘We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling maar we geloven dat we iedereen in leven kunnen houden.’