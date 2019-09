Islamitische school in beroep tegen geweigerde erkenning

Het Selam College in Genk, dat vorige week vrijdag te horen kreeg dat het geen erkenning en subsidies van de Vlaamse overheid krijgt, gaat dit schooljaar niet open.

‘Onze school zal beroep aantekenen tegen de weigering. We hopen om in de nabije toekomst de draad weer op te pakken’, zegt het schoolbestuur in een persmededeling.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besliste vrijdag op basis van een advies van de Onderwijsinspectie en een oordeel van het Agentschap Onderwijsdiensten om de school geen erkenning te geven. De inspectie hield ­rekening met een onderzoek van de Staatsveiligheid naar ‘de indienende vzw en de mogelijke effecten op het pedagogische project’. Er bleek geen garantie te zijn dat de rechten van de mens en van het kind gerespecteerd zouden worden, klonk het.

Vzw Lectio, die aan de basis van de school ligt, werd vroeger wel al in verband gebracht met Milli Görüs, een Turkse islamitische beweging die niet onbesproken is in onze buurlanden.

Oplossing voor de leerlingen

Het stadsbestuur van Genk neemt deze week ­contact op met het school­bestuur om te zien of er nog leerlingen problemen hebben met het vinden van een andere school. Vrijdag­middag zouden zich al leerlingen hebben aangediend bij andere scholen in Genk.