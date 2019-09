Iraniër verloor op WK judo met opzet van Matthias Casse: “Ik moest het zo doen dat het niet zou opvallen”

De Iraanse judoka Saeid Mollaei heeft woensdag op het WK in Tokio met opzet verloren van Matthias Casse in de halve finales van de klasse tot 81 kilogram. De titelverdediger, tot dan nummer een van de wereld, werd daarvoor onder druk gezet door de autoriteiten van zijn land. Dat verklaarde hij zondag aan Iran International, een in Londen gebaseerd oppositiekanaal.