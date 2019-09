Australië luidt noodklok over Great Barrier Reef

Een nieuw onderzoek van de Australische overheid over de bedreiging van het leven in het Great Barrier Reef is alarmerender dan ooit.

De zomer van 2019 blijft er een van sombere klimaatrapporten. Hittegolven in Europa, sneller dan verwacht ontdooiend permafrost op de Noordpool en dan was er ook nog het brandende Amazonewoud. Daar komen nu ook zorgen bij over dat andere mondiale natuurmonument, het Great Barrier Reef.

Het grootste koraalrif ter wereld voor de kust van het Australische Queensland, bestaande uit 2.600 kilometer aan riffen en ­eilanden, lijdt zwaar onder de ­stijgende temperatuur van de ­oceaan. Om de vijf jaar maakt de Australische overheid, via de Marine Park Autoriteit, de staat van het koraalrif op. Nooit was dat ­gezondheidsbulletin zo pover als in het jongste rapport.

‘Klimaatverandering is de grootste schuldige’, zegt de Australische minister van Milieu Sussan Ley. De regering belooft actie, conform het Klimaatakkoord van Parijs. Maar volgens persagentschap AFP staat die belofte op gespannen voet met het voornemen van eerste minister Scott Morrison om de productie van steenkool, Austra­liës grootste exportproduct, verder op te drijven.

Het koraalrif kwam in 1981 op de Werelderfgoedlijst van Unesco, dat volgend jaar beslist over een verlenging van dat statuut. Het rif is de jongste drie decennia al tot de helft geslonken, dat proces is recent versneld door de verbleking van het koraal ten gevolge van de snel stijgende temperatuur van het water in 2016 en 2017.

De afgelopen dagen kwam er ook goed nieuws uit de zee. Schippers signaleerden een 35 kilometer lange, drijvende massa van vulkanisch gesteente. Volgens experts op CNN is het gesteente rijk aan krabben en koralen en kan het, als het tenminste die kant opdrijft, een boost betekenen voor het tanende leven in het Great Barrier Reef.