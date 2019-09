Hezbollah bestookt Israël met antitankraketten

In een aangekondigde tegenaanval heeft de Libanese Hezbollah gisteren antitankraketten afgeschoten op Israëlische troepen.

De sjiitische Hezbollah, de machtigste militie van Libanon, heeft gisteren voor het eerst sinds jaren een kleine aanval uitgevoerd over de Libanees-Israëlische grens heen. Volgens het Israëlische leger vuurden Hezbollahmilitanten ‘twee tot drie antitankraketten’ af en raakten ze een militaire voorpost en een ziekenwagen. Er vielen volgens Israël geen doden of gewonden.

Hezbollah stelde gisteren dat het een ‘militair voertuig’ had vernietigd en dat daarbij de hele bemanning ‘werd gedood of verwond’. Na de aanval vuurde Israël zo’n honderd artilleriegranaten in de richting van de aanvallers, het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers vielen.

De secretaris-generaal van Hezbollah, Hassan Nasrallah, had eerder vergel­dingsacties aangekondigd voor twee Israëlische wapenfeiten. Vorige week zaterdag doodden Israëlische vliegtuigbommen twee Hezbollah-strijders in buurland Syrië, de nacht daarop stuurde Israël­ twee onbemande drones – waarvan er een explodeerde – de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet binnen, een bolwerk van Hezbollah.

Tegelijk beloofde de militante organisatie in zijn reactie een ‘afgewogen aanval’ omdat Hezbollah, net zomin als Israël­, op dit moment een grote oorlog tussen de beide landen wil. De vraag is nu of de sjiitische partij zich tevreden stelt met de beperkte aanval van gisteren. De laatste open oorlog tussen Israël en Hezbollah vond plaats in 2006.