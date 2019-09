Anderlecht heeft eindelijk zijn eerste zege beet: 1-0 tegen Standard

Anderlecht weet dan toch wat winnen is. Het was bibberen en beven tegen Standard, maar de 1-0 van Alexis Saelemaekers bleek genoeg voor de eerste zege van het seizoen. Het is trouwens pas de tweede zege van paars-wit in hun laatste zestien (!) officiële wedstrijden.

Geen Kompany en Kana door blessure. Doku en Nasri zaten niet in de selectie en Michel Vlap begon op de bank: Anderlecht begon vertimmerd aan de topper tegen Standard. Cobbaut, Saelemaekers, Gerkens en Thelin waren de vervangers in de basiself van coach Simon Davies. Bij Standard weinig verrassingen: Mehdi Carcela verving zoals verwacht de geschorste Maxime Lestienne.

Voor paars-wit was het tegen Standard al van moeten, na de 2/15 die het haalde. Toch begonnen beide teams afwachtend aan de partij en was het wachten tot Emond na een kwartier Van Crombrugge tot de eerste redding dwong. Aan de overkant testte Chadli met een halve volley op zijn beurt de reflexen van Arnaud Bodart.

Tulband Gerkens

Dat het er in een Clasico al eens hard aan toe durft gaan, mocht Pieter Gerkens aan den lijve ondervinden: hij ging neer nadat Bokadi tegen zijn hoofd kopte – de bal had op de stip gekund – bleef even liggen, deed dan toch verder met een paarse tulband maar moest uiteindelijk toch gewisseld worden.

Maar paars-wit stond toen al 1-0 voor, Saelemaekers kreeg zeeën van ruimte na een pass van Chadli en verschalkte Bodart in zijn verste hoek. Een doelpunt – het eerste in zijn profcarrière – dat hem ongetwijfeld deugd doet: hij maakte pas zijn eerste minuten van het seizoen. Op slag van rust had Saelemaekers altijd nog een assist achter zijn naam moeten hebben, maar Vlap kopte onbegrijpelijk naast.

Ondertussen leek Anderlecht Vincent Kompany – verscholen in de loges, pas tijdens de rust dook hij de kleedkamer in – niet echt te missen achterin, al speelden Sandler, Cobbaut en Van Crombrugge toch met vuur tijdens het uitvoetballen.

Terugkeer Sambi Lokonga

Na rust werd het spelbeeld slordiger. Standard drukte wat, maar kwam in het eerste kwart niet tot echte kansen. Ergens onderweg had Mpoku Peter Zulj nog een bloedneus bezorgd, en toeval of niet: vijf minuten later mocht Sambi Lokonga – de broer van Mpoku – de Oostenrijker komen vervangen. Bijna had Sambi zijn broer direct zien scoren, maar Van Crombrugge zweefde diens vrije trap uit doel. Even later pakte hij uit met een goeie save op een kopbal van Laifis. Het voetenwerk van Van Crombrugge liet het dan wel afweten, zijn reflexen stonden op punt.

Michel Preud’homme had ondertussen met Boljevic en Limbombe nog wat offensieve strijdkrachten op het veld gegooid, en Cimirot kwam met een streep nog dicht bij de gelijkmaker. Amuzu liet dan weer een dot van een kans liggen toen hij alleen op Bodart af kon.

Anderlecht vindt onderin opnieuw aansluiting bij de nummers tien tot en met twaalf, maar met nu twee wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge, beloven het nog moeilijke weken te worden. De Rouches blijven aan de leiding, al heeft eerste achtervolger Club Brugge nog een wedstrijd tegoed.