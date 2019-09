Geen kans voor David Goffin tegen Roger Federer op US Open: Zwitser gaat na demonstratie naar de kwartfinale

David Goffin (ATP-15) is niet door de vierde ronde geraakt op de US Open. Onze landgenoot moest het in drie sets afleggen tegen Roger Federer (ATP-3), die er een ware demonstratie van maakte: het werd 6-2, 6-2 en 6-0. De Zwitser mag zo door naar de kwartfinale.

Tegen een legende als Roger Federer was het natuurlijk altijd een lastig verhaal geworden voor David Goffin, maar het was onze landgenoot die het beste aan de partij begon. Hij kwam op voorsprong in de eerste set (1-2), maar nadien sloeg de motor van Federer aan. In geen tijd werd het 6-2 en was de eerste set binnen voor de Zwitser.

In de tweede set ging Federer aanvankelijk op zijn elan door. Het nummer drie van de wereld kwam op 1-0, maar daarna werd het 1-1. Federer nam een nieuwe voorsprong en kwam op 3-1, waarna Goffin counterde: 3-2. Daarna stortte onze landgenoot volledig in elkaar: het werd meteen 6-2 in de tweede set. De derde en laatste set werd een maat voor niks: Federer domineerde en won die met 6-0.

David Goffin gaat door het verlies voor het derde jaar op rij in de vierde ronde uit de US Open. Federer gaat verder op zoek naar een zesde eindzege. Hij won het toernooi in de Verenigde Staten vijf jaar op rij tussen 2004 en 2008, maar kon sindsdien geen enkele keer zegevieren.