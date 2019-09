Bahama’s zetten zich schrap voor Dorian, orkaan van de zwaarste categorie

De orkaan Dorian is ‘de meest krachtige’ die ooit is geregistreerd in het noordwesten van de Bahama’s. Dorian is intussen uitgegroeid tot categorie 5. Op de Abaco-eilanden in het noorden van de eilandengroep zijn de omstandigheden ‘catastrofaal’, zo meldt het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) in Miami.

Er zouden windsnelheden tot 280 kilometer per uur en meer gemeten zijn. Het NHC roept de bewoners op onmiddellijk een schuilplaats op te zoeken. De lokale autoriteiten lieten in een briefing weten: ‘We zullen misschien niet de middelen hebben om mensen te helpen die zich in de baan van de orkaan bevinden’. Premier Hubert Minnis smeekte bewoners van Grand Bahama en de Abaco-eilanden naar het vasteland te vluchten voor de ‘verwoestende, gevaarlijke storm’. ‘Onthoud dat huizen, gebouwen en infrastructuur vervangen kunnen worden. Mensenlevens niet.’ Hij schat dat 73.000 mensen en 21.000 huizen risico lopen.

Het oog van de storm bevindt zich op een dertigtal kilometer van de Abaco-eilanden. Nadien zou Dorian koers zetten naar de kust van de oostelijke Amerikaanse staat Florida, maar het is momenteel moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan zal inbeuken op de sunshine state.

‘God zegene iedereen’

‘Naast Florida zullen ook South Carolina, North Carolina, Georgia en Alabama heel waarschijnlijk (veel) harder getroffen worden dan voorzien. Dit kondigt zich aan als een van de grootste orkanen ooit. Nu reeds categorie 5. Wees voorzichtig. God zegene iedereen’, tweette president Donald Trump. Hij waarschuwde dat Dorian ‘absoluut een monster’ kan zijn.

Categorie 5 is meteen de zwaarste categorie. Volgens de schaal van Saffir-Simpson (de classificatie die in de meteorologie wordt gehanteerd om tropische cyclonen volgens hun kracht in te delen) blazen stormen van categorie 5 het volledige dak weg van de meeste huizen en industriële gebouwen. Ook worden soms complete gebouwen omvergeblazen. Vloedgolven kunnen tot 3 à 4 kilometer landinwaarts reiken.

Vliegende scooters

Deskundigen schatten dat Dorian wel eens de zwaarste storm zou kunnen worden sinds orkaan Andrew in 1992. Toen kwamen 65 mensen om en werden tienduizenden huizen verwoest.

Inwoners van Florida zijn alvast water, voedsel, medicatie en benzine beginnen te hamsteren. In sommige winkels zijn de rekken al leeg.

In Miami zijn de elektrische scooters die er verhuurd worden, van straat gebannen uit schrik dat ze vliegende projectielen zouden kunnen worden.