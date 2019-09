AfD grote winnaar na verkiezingen in Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen

Alternative für Deutschland heeft forse winst geboekt bij de verkiezingen in de Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen. De uiterst rechtse partij wordt volgens exitpolls van ARD en ZDF telkens de op een na grootste.

De verkiezingsoverwinning van AfD is een zware klap voor de christen- en sociaaldemocratische coalitiepartijen van bondskanselier Angela Merkels regering. Het CDU, Merkels eigen partij, blijft wel de grootste in Saksen (32 procent). Maar minister-president Michael Kretschmer boekt tegenover de vorige verkiezing een verlies van 7,4 procentpunt. De AfD behaalt er 27,5 procent (+17,6) van de stemmen, de beste score ooit voor de partij in een deelstaatverkiezing.

De SPD zakt in Saksen naar een dieptepunt (8 procent). Daardoor zou een hernieuwing van de huidige coalitie tussen CDU en SPD geen optie meer zijn. Ook de groenen van Die Linke boeken zwaar verlies. De liberalen halen de kiesdrempel van 5 procent niet.

In Brandenburg, de deelstraat die Berlijn omringt, behield de SPD van minister-president Dietmar Woidke de eerste plaats. Maar ook zij moesten verlies slikken: 27,2 procent, dat is 4,7 procentpunt achteruit. Ook coalitiepartner Die Linke valt fors terug. Net als in Saksen is de regerende coalitie haar meerderheid kwijt. AfD behaalt 22,7 procent (+10,5).

Vooraf voorspeld

De overwinning van uiterst rechts was vooraf al verwacht. De AfD scoorde in de verkiezingscampagne met een bizarre mix van 'Ostalgie' (nostalgie naar het vroeger Oost-Duitsland), revolutionair gedachtegoed en antivluchtelingenretoriek. Peilingen voorspelden een nek-aan-nekrace met de SPD in Brandenburg en 25 procent in Saksen.

Het is ook een bevestiging van de parlementsverkiezingen van twee jaar geleden. Met gemiddeld 22 procent van de stemmen deed de AfD het toen ook uitstekend in Oost-Duitsland.