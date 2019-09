Leider Westerlo lijdt eerste seizoensnederlaag in Proximus League

Excelsior Virton heeft zondag de vierde speeldag in de Proximus League afgesloten met een knappe 1-0 zege tegen Westerlo. De Luxemburgse promovendus won dankzij een treffer in de toegevoegde tijd van de eerste helft van de Franse middenvelder Clément Couturier.

Voor Westerlo is het de eerste nederlaag van het seizoen. De Kemphanen wonnen hun eerste drie duels in 1B. Ze krijgen aan kop in de Proximus League het gezelschap van Union, dat vrijdag met 1-0 verloor van Beerschot, en OH Leuven, dat zaterdag met 0-2 ging winnen bij Lokeren.

Voor Virton is het de tweede zege, na de 0-3 op de openingsspeeldag bij Lommel. Het staat vijfde, met zes punten.