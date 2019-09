20-jarig toptalent Tadej Pogacar profiteert in Vuelta van bizarre zet van Movistar, Quintana wel nieuwe leider

De piepjonge Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft de negende etappe in de Vuelta gewonnen. Marc Soler leek op weg naar ritwinst, maar moest wachten op zijn Movistar-kopman Nairo Quintana. De 20-jarige Sloveen was mee met Quintana en reed meteen weg toen ze bij de woeste Soler kwamen.

De negende etappe van de Vuelta a España was amper 94,4 kilometer lang, maar met maar liefst vijf hellingen - één van de buitencategorie, twee van eerste en twee van tweede - stond de renners heel wat te wachten. Het eerste obstakel, de Coll d’Ordino (eerste categorie) kwam er al vrijwel meteen aan. Een kopgroep werd niet meteen gevormd, al toonde met name Tao Geoghegan Hart (Team INEOS) zich heel bedrijvig.

Omvangrijke groep rijdt weg

Twee renners, Mikel Bizkarra (Euskadi Basque Country-Murias) en Patrick Bevin (CCC Team), reden uiteindelijk samen weg. De twee bleven een poosje voorop, maar kregen een omvangrijke groep achtervolgers achter zich aan. Daarbij ook enkele bekende namen: Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) en Wilco Kelderman (Team Sunweb) waren mee, net als onze landgenoot Thomas De Gendt (Soudal-Lotto).

Enkele renners konden de overstap richting de Bizkarra en Bevin maken, en vlak voor de tweede klim van de dag kwam het tot een samensmelting. Op die helling, de Coll de la Gaddina (buitencategorie) , vielen slachtoffers. Fabio Aru (Team UAE Emirates), in 2015 nog winnaar van de Vuelta, moest passen. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) viel dan weer weg door materiaalproblemen.

Aanval Bouchard

Op 43 km van het einde vertrok Geoghegan Hart samen met de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) uit de kopgroep. Bouchard bleek echter de sterkere van de twee en liet Hart even verderop achter. In het peloton moest rodetruidrager Nicolas Edet lossen, net als Dylan Teuns. De nummers één en twee van het klassement werden op achterstand gezet door de favorieten. Maar de echte koers begon pas op de Alto de la Comella (tweede categorie), de derde helling van de dag.

Miguel Angel Lopez (Astana) stak op de derde klim het vuur aan de lont in de favorietengroep. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Nairo Quintana, Alejandro Valverde (allebei Movistar) en Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reageerden. Toen het weer stilviel, kwam het volgende bommetje van Valverde. Lopez reageerde en snelde er alleen vandoor. De Colombiaan kreeg zowaar nog even steun van teamgenoot Gorka Izagirre, die zich uit de tweede groep had laten uitzakken. Landgenoot Quintana probeerde eveneens weg te rijden op de voorlaatste helling (Alto de Engolasters), maar dat lukte hem niet.

Heroïsche omstandigheden op slotklim

Alles moest dus beslist worden op de slotklim, maar daar kregen de renners een onaangename verrassing: een wolkbreuk zette de helling volledig blank. Dat zorgde er zelfs voor dat de wedstrijdradio en de live-uitzending wegvielen, waardoor het voor iedereen gissen was wie als eerste in de gietende regen zou opdoemen op de deels onverharde slotklim van Alto Els Cortals d’Encamp.

Na een tijdje wachten kwam er toch eindelijk weer beeld en geluid via de officiële kanalen van de Vuelta. Marc Soler had Bouchard afgelost als koploper van de wedstrijd, met Miguel Angel Lopez op een achterstand van zo’n 35 seconden. Quintana en Pogacar gingen echter voorbij Lopez, terwijl Roglic plots meer dan een halve minuut moest prijsgeven. Door een botsing met een motor, zo bleek later.

Movistar geeft zege weg

Helemaal voorin leek leider Soler een goede kans te maken op ritwinst, tot hij tot zijn grote woede moest wachten op zijn Movistar-kopman Quintana. Toen Quintana en Pogacar kort nadien bij Soler kwamen, twijfelde Pogacar niet. De jonge Sloveen viel meteen aan: Quintana en Soler moesten allebei passen. Pogacar keek niet meer om en reed solo over de finish. Quintana werd tweede op 23 seconden, maar neemt wel de rode leiderstrui over van Nicolas Edet.

Achter de top twee snelden de teruggekeerde Primoz Roglic en Alejandro Valverde naar plekken drie en vier, op 48 seconden van Pogacar. De woedende Soler kwam als vijfde over de meet op 57 tellen. Miguel Angel Lopez eindigde op 1’01” en volgt in het klassement op een handvol seconden van Quintana. Net als Roglic, die nu tweede is op 6 seconden.

Uitslag negende etappe:

1) Tadej Pogacar

2) Nairo Quintana +23”

3) Primoz Roglic +48”

4) Alejandro Valverde +48”

5) Marc Soler +57”

6) Hermann Pernsteiner +59”

7) Sergio Higuita +1’01”

8) Wilco Kelderman +1’01”

9) Miguel Angel Lopez +1’01”

10) Tao Geoghegan Hart +1’38”

Algemeen klassement na negende etappe:

1) Nairo Quintana

2) Primoz Roglic +6”

3) Miguel Angel Lopez +17”

4) Alejandro Valverde +20”

5) Tadej Pogacar +1’42”

6) Carl Fredrik Hagen +1’46”

7) Nicolas Edet +2’21”

8) Rafal Majka +3’22”

9) Wilco Kelderman +3’53”

10) Dylan Teuns +4’46”