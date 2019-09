Yellow Tigers verlaten EK na knalprestatie tegen wereldtopper Rusland

In Bratislava, hun nieuwe thuishaven, namen de Yellow Tigers met een nieuwe knalprestatie afscheid van het EK. Topper Rusland moest in de achtste finale zowaar een set prijsgeven tegen de piepjonge Belgen en haalde pas met klamme handjes de streep: 3-1.

Coach Gert Vande Broek gaf toe dat de ontgoocheling groot was, toen bleek dat zijn volleyvrouwen het voor een verhoopte stek in de kwartfinales zou moeten opnemen tegen grootmacht Rusland, als nummer vijf van de wereld een pak hoger ingeschat dan Slovakije, het nieuwe gastland. Waarmee hij niet wilde beweren dat de Yellow Tigers kansloos waren. “Als we maar kunnen rekenen op onze sterkste troeven: service en mentaliteit.”

De Russische vrouwen, met een rist “monsters” aan het net, namen direct het voortouw, maar ondervonden al even snel dat ze het niet cadeau zouden krijgen. Via een klaar kijkende Van Gestel ging het van 1-3 naar 5-3, terwijl het verdedigend flink in mekaar zat. Iets wat niet het geval was bij de gereputeerde tegenstander, die bij 8-5 moest vluchten in een time-out. Bij 11-6 vond de Russische coach het nodig zijn setter te wisselen. “We moeten ze aan het twijfelen krijgen”, stelde Vande Broek. Wat helemaal het geval was (12-6).

Een paar foutjes in receptie lieten de Russen echter toe om terug te keren. Herbots reageerde, maar bij 18-18 stonden de bordjes weer gelijk. De Belgen lieten niet begaan, sloegen opnieuw een kloofje (20-18) maar moesten uiteindelijk na een lange rally toch buigen. De Russen stoomden door, forceerden in de tweede set al snel een gaatje (3-6), maar Grobelna reageerde. Desondanks moest Vande Broek bij 6-10 een tweede team-out nemen. “We spelen onder ons niveau”, stelde hij vast. Veel goeie wil ten spijt slaagden zijn speelsters daar niet in, terwijl ook de opslagdruk beperkt bleef. Haast in één ruk snelden de Russen naar een tweede deelwinst.

Ook de derde beurt begon met Russische voorsprong (2-4) maar bloks van Marlies Janssens en serveerwerk van de ingekomen Karolina Goliat zorgden voor een passend antwoord (6-4). Het Belgische blok bleek nauwelijks te passeren. Onrust toch bij de Russen: time-out bij 12-8. Met succes, want even later was het al aan zijn collega (12-12). Ook hij duidelijk met goeie raad, want het bleef spannen. Een ace van captain Ilka Van de Vyver leidde zowaar richting setwinst.

De start van de vierde set was alweer voor Rusland, dat Herbots bleef viseren in receptie. Bij 0-4 probeerde Vande Broek het tij te keren. “Opnieuw beginnen.” Wat ook gebeurde. De Belgen krabbelden terug (7-9), kenden even een dipje (8-14) maar dwongen de Russische coach toch weer tot een time-out (13-16). Met recht en reden. Van de Vyver serveerde de 17-18 op het bord. Weer was er een demarrage van de kandidaat-kampioen (18-22) maar de jonge Yellow Tigers weigerden hardnekkig om te plooien. Een uitstekend aanvallende Grobelna zorgde nog ei-zo-na voor de terugkeer (21-22) maar het bleek alsnog vergeefs.

Setstanden: 22-25, 15-25, 25-21, 22-25

België: Van de Vyver, Grobelna, Herbots, Van Gestel, Janssens, Sobolska; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Stragier, Guilliams, Goliat, Van Avermaet