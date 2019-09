Charles Leclerc pakt allereerste Formule 1-zege in GP van België en draagt overwinning op aan overleden Anthoine Hubert

Charles Leclerc heeft in Spa-Francorchamps zijn allereerste Formule 1-race gewonnen. De amper 22-jarige Monegask kon wereldkampioen Lewis Hamilton nipt afhouden na een spannende slotfase. Het is voor Ferrari meteen ook de eerste zege van het jaar: Leclerc zorgt zo voor een mooi eerbetoon aan zijn gisteren overleden vriend Anthoine Hubert.

De Grote Prijs van Spa-Francorchamps had één groot feest moeten worden, maar op zondag heerste een grimmige sfeer in het Formule 1-wereldje door het tragische overlijden van Formule 2-piloot Anthoine Hubert op zaterdag. De jonge Fransman werd uiteraard herdacht door zijn collega’s. Alle wagens en de helmen van enkele rijders waren uitgedost met herdenkingsstickers. Iets meer dan een kwartier voor de start werd ter nagedachtenis een minuut stilte gehouden, waarna de rijders vastgegespt werden in hun wagens.

Foto: BELGA

Tienduizenden Nederlanders waren dit weekend afgezakt naar de Ardennen om hun Max Verstappen te zien winnen, maar voor hen draaide de race uit op een enorme teleurstelling. De Nederlander, met roots in het Limburgse Maaseik, kwam zeer slecht weg en moest meteen enkele concurrenten voorbijlaten. Verstappen probeerde Kimi Räikkönen meteen terug te pakken in de eerste bocht. Het kwam tot een spectaculaire botsing tussen de twee. Verstappen probeerde nog verder te rijden, maar ging vervolgens de muur in bij Eau Rouge-Raidillon.

Actie in het middenveld

De safety car kwam de baan op, zodat de kapotte Red Bull veilig uit de muur kon gehaald worden. Na vier rondes werd de race gestart: Charles Leclerc leidde nog steeds, met teamgenoot Sebastian Vettel en de beide Mercedes achter zich aan. Carlos Sainz Jr. was er op dat moment al niet meer bij: de McLaren van de Spanjaard viel stil tijdens de safety car-fase.

Voorin stagneerden de verschillen tussen de top vier, hoewel Vettel (tweede) en Hamilton (derde) heel dicht in elkaars buurt bleven. In het middenveld waren er intussen enkele entertainende gevechten: Kevin Magnussen reed aanvankelijk als zevende rond in zijn Haas, maar kreeg een treintje achter zich aan. Sergio Pérez (Racing Point), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) en Alexander Albon (Red Bull) vochten zich allemaal voorbij de Deen, die daardoor buiten de punten viel.

Foto: EPA-EFE

Helemaal voorin maakte Vettel in de 15de van 44 rondes als eerste van de toppers zijn pitstop. Zijn drie concurrenten wachtten wat langer. De fans op het circuit van Spa-Francorchamps zorgden even later, in ronde 19, voor een beklijvend eerbetoon aan de overleden Anthoine Hubert. De fans gingen in die ronde op de banken staan en applaudisseerden omdat de jonge Fransman in de Formule 2 met nummer 19 reed.

Leclerc passeert Vettel

In de 21ste ronde kwam leider Charles Leclerc verse banden halen. Het voorbeeld van de 22-jarige Monegask werd in de volgende rondes gevolgd door de beide Mercedes’. Dat zorgde voor een belangrijke wissel: Sebastian Vettel had op zijn nieuwe banden het gashendel stevig opengedraaid en lag aan de leiding. De banden van de viervoudig wereldkampioen begonnen echter al te slijten, waardoor Leclerc het gaatje naar zijn teamgenoot al snel dichtte. De pitmuur greep in: Vettel liet Leclerc voorbij, waardoor die laatste weer aan de leiding kwam.

Foto: AP

Ook Lewis Hamilton naderde intussen met rasse schreden op Vettel. Even kon de Duitser zijn generatiegenoot afhouden, maar op veel oudere banden had hij geen kans tegen Hamilton. De WK-leider ging in de 31ste ronde Vettel voorbij, waarna hij op jacht ging naar leider Leclerc. Ook vierde man Bottas passeerde Vettel, waarna die laatste voor de tweede keer naar de pitstraat ging voor vers rubber.

Incidentrijke slotfase

In de slotfase zorgde Daniel Ricciardo (Renault) nog voor wat actie in Francorchamps. De goedlachse Australiër moest verdedigen tegen Alexander Albon en Antonio Giovinazzi, die hem allebei met fraaie manoeuvres voorbij gingen. Ook Pierre Gasly, voor het eerst terug bij Toro Rosso, worstelde zich voorbij Ricciardo en kwam daarmee in de punten terecht.

In de laatste vijf rondes hield men bij Ferrari de adem in. Charles Leclerc leidde nog steeds, maar zag Lewis Hamilton beetje bij beetje dichterbij komen. Met nog vier rondes te gaan was het verschil nauwelijks vier seconden. Maar uiteindelijk hield Leclerc nog net vol, waardoor de jonge Monegask zijn allereerste Grote Prijs won. Wellicht zal het de eerste van vele zijn. Hamilton en Bottas mochten met hem mee naar het podium.

Foto: REUTERS

In de slotronde gebeurde er nog heel wat: Lando Norris, die de hele race zeer knap vijfde reed, viel stil bij het ingaan van de laatste ronde. Kort nadien crashte Antonio Giovinazzi zwaar bij het uitkomen van Pouhon, de snelle linkerbocht. De Italiaan kwam gelukkig zonder verwondingen weg en kon meteen uitstappen.

Door het uitvallen van Norris en een late passeerbeweging - over het gras! - op Sergio Pérez kon Alexander Albon zijn Red Bull-debuut afsluiten met een vijfde plaats. Knap, want de Britse Thai moest na gridstraffen achteraan vertrekken. Pérez werd zesde, met Kvyat, Hülkenberg en Gasly op enige afstand. Lance Stroll pakte het laatste puntje.

Zege opgedragen aan Hubert

Charles Leclerc droeg zijn eerste F1-overwinning op aan zijn overleden vriend Anthoine Hubert. “Ik heb samen met hem mijn eerste races gereden”, blikte de 22-jarige Monegask terug. “Ik kan van deze eerste zege niet genieten. Daarvoor is er te veel gebeurd dit weekend. Maar het is een dag die ik me wel nog lang zal herinneren.”

De volgende race is al over één week: de Grote Prijs van Italië in Monza.