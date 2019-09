Intense topper tussen Club en Genk eindigt op gelijkspel

Club Brugge en Racing Genk hebben zondag "Super Sunday" in de Jupiler Pro League op gang geschoten met een 1-1 gelijkspel. Club Brugge domineerde voor rust en kwam via Deli op 1-0, maar na de pauze nam Genk het commando over en scoorde Dewaest de gelijkmaker.

Club Brugge begon de partij dominant. De Bruggelingen eisten het balbezit op en belegerden de Genkse zestien. De manschappen van Mazzu moesten enkel verdedigen, maar deden dat wel met overgave. Het Brugse overwicht drukte zich niet uit in kansen. Een verrassend schot van Okereke tegen de paal en een poging van Vormer (op Coucke) waren de enige mogelijkheden.

Halverwege de eerste periode herstelde Genk enigszins het evenwicht. Ito zette Mignolet tien minuten voor rust een eerste keer aan het werk.

Met de pauze in zicht voerde Club het tempo nog eens op en dat loonde na veertig minuten. Deli torende boven Dewaest uit en knikte de 1-0 tegen de touwen. Ref Lambrechts stond nog even contact met de VAR, maar het doelpunt werd gevalideerd. Diatta miste op slag van rust nog een dot van een kans op de 2-0, terwijl aan de overkant ook Samatta faalde voor doel.

Meteen 'vol gas'

Ook aan het begin van de tweede helft trok Club meteen de gashendel open. Vormer trof met een listig balletje de lat, Okereke miste tot twee maal toe het doel.

Genk probeerde te reageren, maar een gekruist schot van Paintsil verontrustte de thuisploeg niet. Op het uur kwam Ndongala in het veld en de Congolees liet meteen een enorme kans onbenut.

De bezoekende druk was nu hoog en na 67 minuten stond het 1-1. Een hobbelende vrijschop van Heynen ging via een deviatie van Dewaest in doel. Club was even van slag en Samatta miste tot twee keer toe de kans op de 1-2.

In de slotfase kregen beide teams nog kansjes op de overwinning, maar het bleef 1-1. Een billijk gelijkspel. Het is voor Club het tweede gelijkspel op rij. Blauw-zwart komt op een gedeelde tweede plaats met elf punten, Genk is vijfde met één puntje minder.