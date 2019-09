Niet Wanyama maar Eder Balanta is de nieuwe nummer zes van Club Brugge

Eder Balanta is de nieuwe nummer zes van Club Brugge. De 26-jarige Colombiaan speelde gisteren niet meer voor zijn Zwitserse club FC Basel en reisde af naar Brugge om de laatste details van zijn transfer in orde te brengen. Zonder verwikkelingen zet de tot middenvelder omgevormde verdediger vanavond of morgenvroeg zijn handtekening onder een meerjarige verbintenis.

Club had Balanta al langer op zijn lijst staan als alternatief voor Victor Wanyama. Trainer Philippe Clement had zijn Keniaanse ex-ploegmaat van Germinal Beerschot graag naar Brugge gehaald, maar de deal sprong af na steeds bijkomende eisen van Tottenham en de speler. Nochtans had Club met beide al geruime tijd een principeakkoord.

Toen er vrijdagavond nog steeds geen witte rook was, richtte Club zijn vizier op de Colombiaanse middenvelder van FC Basel. De Zwitsers konden zich in tegenstelling tot Club Brugge niet plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het contract van Balanta liep op het einde van het seizoen af bij Zwitserland waardoor Club een gematigde transferprijs kon betalen.

Balanta heeft meer dan duizend minuten ervaring in de Champions League met Basel en speelde ook alle vier de kwalificatiewedstrijden tegen PSV en LASK dit seizoen. Hij is van oorsprong een centrale middenvelder die doorbrak als verdediger. Maar bij Basel kwam hij opnieuw als breker op het middenveld terecht. De Zwitsers oordeelden dat zijn duelkracht daar beter tot zijn recht komt. Omdat hij graag de man-aan-man-gevechten aangaat loopt hij met zijn spel minder risico’s op het middenveld dan in de verdediging.

De Zwitserse pers noemt Balanta een van de beste spelers van Basel. Zijn vertrek wordt als een groot verlies beschouwd.