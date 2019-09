Zwarte rook boven Antwerpse haven

Boven het Antwerpse havengebied hangen het hele weekend al grote rookpluimen. Die zij niet het gevolg van brand, maar komen van (onvoorziene) affakkeling.

In de omgeving van Antwerpen en Beveren was er zaterdagnamiddag een grote rookpluim te zien. Het ging om hevige affakkelingen in de Waaslandhaven bij Borealis. Ook zondagvoormiddag was er nog van ver een rookpluim te zien door affakkeling bij het petrochemische bedrijf.

Zaterdagavond was er ook bij BASF op de Scheldelaan in de Antwerpse haven een onvoorziene affakkeling.

‘In de late namiddag heeft er zich een technische storing voorgedaan bij BASF Antwerpen met fakkelactiviteit tot gevolg’, meldde het bedrijf. ‘De rookontwikkeling is ondertussen (rond 21.25 uur zaterdag, red.) volledig afgenomen. Er is op dit moment nog licht- en geluidshinder. die minstens tot morgenochtend zal aanhouden. Metingen tonen normale resultaten. Ramen en deuren hoeven niet meer preventief gesloten te worden.’

‘Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud’, verduidelijkt BASF. ‘Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie. Het verbranden van de gassen via een fakkel voorkomt dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer en het milieu belanden. Het proces is veilig, maar brengt licht- en geluidhinder met zich mee.’