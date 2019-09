Jasper Stuyven wint Ronde van Duitsland met drie seconden voorsprong, Sonny Colbrelli juicht in slotetappe

De 27-jarige Stuyven, die tweede werd in de derde etappe en nadien de leiderstrui greep, wint voor het eerst in zijn carrière een rittenkoers. Ook Lampaert staat op het eindpodium, achter Colbrelli.

Op de erelijst van de rittenkoers die vorig jaar na tien jaar afwezigheid opnieuw op de kalender verscheen volgt Stuyven de Sloveen Matej Mohoric op.

(later meer)

- Uitslag -

1. Sonny Colbrelli

2. Yves Lampaert

3. Alexander Kristoff

4. Alexey Lutsenko

5. Jasper Stuyven

- Eindstand -

1. Jasper Stuyven

2. Sonny Colbrelli +3”

3. Yves Lampaert

"The team stayed perfectly in control all race. I was really dying in the sprint, but I knew even if Cobrelli would win, there just couldn't be a gap to him, and there wasn't. " - @Jasperstuyven, who takes his first stage race victory of his pro career. pic.twitter.com/1WFjHSL6g1