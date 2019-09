BK ATLETIEK. Jonathan Sacoor klopt Borlées maar strandt op 1 honderdste van WK-limiet

Jonathan Sacoor heeft zondag in Brussel zijn eerste Belgische titel op de 400 meter veroverd. Hij won in 45.31, één honderdste te traag voor het WK atletiek in Doha. Kevin Borlée klopte broer Dylan voor de tweede plaats.

De volledige top drie van de 400 meter bij de mannen liep een beste seizoenstijd, maar of ze daar blij mee zijn, is nog een andere vraag. Er wist zich namelijk niemand te plaatsen voor het WK in Doha, waarvoor 45.30 vereist is. Sacoor zag na zijn winnende race 45.29 op het scorebord verschijnen en begon al te vieren, maar zijn chrono werd gecorrigeerd naar 45.31. Kevin Borlée klokte 45.61, Dylan Borlée 45.73.

Foto: BELGA

Sacoor heeft de WK-limiet dus nog niet op zak, maar krijgt na zijn Belgische titel wel de wildcard voor de finale van de Diamond League volgende vrijdag tijdens de Memorial Van Damme. De broers Borlée moeten aantreden in de B-reeks.

Bij de vrouwen ging Camille Laus op de 400 meter op zoek naar de WK-limiet, die op 51.80 staat. Ze won en klokte een beste seizoenstijd, maar schoot met 52.27 tekort voor Doha.

Paulien Couckuyt duikt onder WK-limiet, Hanne Claes pakt ticket voor Tokio

De tweede dag van het BK atletiek in Brussel was al met een straffe finale begonnen. Hanne Claes benaderde op de 400 meter horden haar persoonlijk record en won in 55.36, waardoor ze haar olympische kwalificatie afdwong. Paulien Couckuyt verpulverde als tweede haar besttijd en dook met 55.46 ruim onder de gevraagde 56.00 voor het WK in Doha.

Foto: BELGA

Claes was al geplaatst voor het WK in Doha, maar scherpte haar seizoensbeste gevoelig aan. Ze benaderde haar persoonlijk record uit 2018 tot op zestien honderdsten en belangrijker nog: ze kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Daarvoor was 55.40 gevraagd. Europees beloftekampioene Couckuyt overtrof zichzelf in de slipstream van Claes. Haar persoonlijk record stond op 56.17, maar daar dook ze zondag in Brussel meer dan een halve seconde onder. Claes en Couckuyt behoren ook tot de vaste kern van de Belgian Cheetahs, de nationale 4x400 meterploeg. Voormalig Europees junioreskampioene Nenah De Coninck vervolledigde het podium en klokte 58.73.

Foto: BELGA

Na afloop konden Claes en Couckuyt hun geluk niet op: “Op training liep het heel goed, dus ik wist wel dat er iets mooi inzat”, zei Claes na haar olympische kwalificatie in Brussel. Voor het WK was ze al geplaatst. “Ik maakte een paar foutjes en geraakte moeilijk voorbij Paulien, dus tijdens de wedstrijd had ik mij nooit aan deze tijd verwacht. Dat ik mij nu al plaats voor de Spelen is een hele opluchting. Ik moet mij volgend jaar niet meer gaan bezighouden met puntjes tellen voor die ingewikkelde olympische ranking.”

Ook op de Memorial Van Damme volgende week vrijdag loopt Claes de 400 meter horden, net als Europees beloftekampioene Paulien Couckuyt, die zich zondag van het WK in Doha verzekerde. “Dat ik nu nog eens een halve seconde van mijn persoonlijk record doe is bijna niet te geloven”, sprak Couckuyt na afloop. “Twee van mijn horden nam ik echt niet goed, dus het verrast me dat de tijd zo goed is. Dat betekent alleen maar dat er nóg meer ruimte voor progressie is. Op het WK in Doha wil ik vooral presteren op de 4x400 meter met de Belgian Cheetahs. Mijn individuele deelname beschouw ik meer als een kans om ervaring op te doen.”

Het WK atletiek gaat van 27 september tot 6 oktober door in Doha. Julien Watrin slaagde er op de 400 meter horden bij de mannen niet in zich voor het toernooi in Qatar te plaatsen. Hij won in 49.92, terwijl 49.30 gevraagd is.