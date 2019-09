Helikopter crasht in Noorwegen: zes doden

Vijf twintigers en een piloot zijn omgekomen bij een helikopterongeval in het noorden van Noorwegen. Geen enkele inzittende overleefde de crash.

Het ongeval gebeurde zaterdag in bergachtig gebied in de buurt van de noordelijke gemeente Alta.

De slachtoffers zijn de Zweedse piloot en vijf Noorse twintigers. Een van hen is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Een andere inzittende was een tijdlang vermist, hij is bij een zoekactie dood teruggevonden.

Wat de oorzaak van de crash is, is nog niet duidelijk.

De burgerhelikopter was een Airbus-toestel, dat in handen was van het Noorse bedrijf Helitrans. De Noorse overheid zal samen met Airbus onderzoeken wat er precies fout is gegaan.