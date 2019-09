Ariana Grande annuleert meet-and-greet in Antwerpen door paniekaanval

Fans van Ariana Grande die rekenden op een meet-and-greet met Ariana Grande kwamen vrijdag thuis van een kale reis. De zangeres bood hen wel openhartig excuses aan. 'Mijn angsten en depressie bevinden zich op het hoogste niveau in lange tijd.'

Via een Instagram story, te zien op Huffington Post, deelde de 'Thank u next'-zangeres mee waarom ze haar fans vrijdag niet te woord kon staan in het Antwerpse Sportpaleis. 'Tijd om even eerlijk te zijn', begon ze. 'Mijn angsten en depressie bevinden zich op het hoogste niveau in lange tijd.' Eerder die dag kreeg ze te kampen met enkele paniekaanvallen, waardoor het haar 'wijzer leek om haar energie te sparen voor de show.' De fans met een meet-and-greet worden terugbetaald.

Ariana Grande staat erom bekend openlijk over mentale gezondheid te spreken. Zo deelde ze enkele maanden terug nog scans van haar brein met haar fans om het effect van haar posttraumatische stressstoornis aan te tonen. Die liep ze twee jaar geleden op toen een zelfmoordterrorist tijdens haar concert in Manchester een aanslag pleegde. Daar kwamen toen 22 mensen bij om het leven. Bovendien kreeg Grande vorig jaar ook nog het verlies van haar ex-vriend en rapper Mac Miller te verwerken en verbrak ze haar verloving met komiek Pete Davidson.

'Ik beloof jullie de beste show te geven die ik kan', besloot Ariana Grande. Onze recensente was maar gedeeltelijk overtuigd, maar mogelijk speelde Grande's mentale toestand dus een rol.