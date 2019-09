Bij een schietpartij in Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker vijf doden gevallen. Volgens de lokale politie raakten 21 mensen gewond. De schutter werd door de politie doodgeschoten aan een bioscoop.

Het tv-station KOSA-TV in Odessa in de Amerikaanse staat Texas moest hun live-uitzending over de schietpartij zaterdag twee keer onderbreken. De nieuwsstudio bevindt zich vlakbij de bioscoop, waar de schutter werd doodgeschoten.

‘We moeten waarschijnlijk gaan, we moeten de uitzending waarschijnlijk onderbreken’, klinkt het in de studio. ‘We gaan de set verlaten, we glippen even weg. We weten niet wat er aan de hand is. Mensen rennen door het winkelcentrum, dus we moeten kijken wat er gebeurt.’