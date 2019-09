Vijf doden en 21 gewonden bij schietpartij in Texas

De schutter opende het vuur op een politiewagen en later op willekeurige voorbijgangers. Daarbij vielen vijf doden en minstens 21 gewonden, waaronder drie agenten. De politie kon de dader doodschieten aan de parking van een bioscoop. Het zou gaan om een blanke man van in de 30. Dat meldt de politie van Odessa tijdens een persconferentie.

De schietpartij zou begonnen zijn rond 15 u. 13 (lokale tijd), toen twee agenten een wagen trachtten te stoppen voor een controle. De bestuurder van de wagen zou al rijdend schoten gelost hebben op de politiewagen, waarbij een van de agenten gewond raakte, meldt CNN. Volgens de lokale politie heeft hij zijn weg al schietend verdergezet richting het centrum van de stad.

Op een gegeven moment liet de schutter zijn eigen voertuig achter en carjackte een bestelwagen van de post. Dit verklaart mogelijk de verwarring dat er twee schutters actief zouden zijn. ‘Nadat we de verdachte hadden uitgeschakeld, zijn er geen slachtoffers meer gevallen’, verklaart de politie.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Twitter dat zijn justitieminister William Bar hem op de hoogte houdt en dat de FBI een onderzoek is gestart.

Verschillende democratische presidentskandidaten betuigden hun medeleven en roepen op tot strengere wapenwetgeving. 'Deze epidemie moet gestopt worden', klinkt het op Twitter bij zowel favoriet Joe Biden, als de Texaan Beto O'Rourke. Ook Elizabeth Warren en Kamala Harris geven aan dat er gehandeld moet worden.

Our hearts are with Midland, Odessa, and everyone in West Texas who has to endure this again. More information is forthcoming, but here's what we know: We need to end this epidemic. https://t.co/ytWLcg7y20