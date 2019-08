Burnley laat Steven Defour terugkeren naar België: middenvelder is op weg naar Antwerp

“Burnley Football Club kan bevestigen dat Steven Defour zijn tijd bij Turf Moor heeft mogen beëindigen en naar België kan terugkeren om zijn carrière voort te zetten”, is de mededeling van de Engelse club. “Defour heeft de resterende 10 maanden van zijn contract met de Clarets met wederzijdse toestemming beëindigd om wegens familiale redenen terug te keren naar België.”

“Steven heeft de hele zomer heel hard gewerkt om weer fit te worden en heeft uitstekende vooruitgang geboekt”, voegt manager Sean Dyche daar nog aan toe.

Burnley Football Club would like to thank @StevenDefour for his services and wish him every success in his future career.



A full video interview with Steven will follow shortly. pic.twitter.com/xsqKAKDkLY