Strafschop zorgt voor billijk gelijkspel tussen KV Kortrijk en KV Oostende

KV Kortrijk en KV Oostende hebben in een bewogen derby elkaar in evenwicht gehouden. Oostende opende de score, terwijl de Kerels overwicht hadden. Toen Kortrijk erop en erover leek te gaan, vochten de Kustboys alsnog terug na een omgezette strafschop door Skulason. Een gelijkspel dus, en daar schieten beide ploegen weinig mee op.

Vooraf had Yves Vanderhaeghe het belang van het duel tussen Kortrijk en Oostende onderstreept. “Een cruciaal duel”, noemde hij het. Cruciaal om mee te zijn in het klassement, welteverstaan. Wat zal hij gevloekt hebben toen Kortrijk plots tegen een achterstand aankeek.

Het was nochtans de thuisploeg dat het best aan de match begonnen was. De Kerels leken de match onder controle te hebben. Al ontwikkelden ze eerder steriele druk. Oostende miste met Palaversa, Capon en Jonckheere drie basispionnen en dat liet zich voelen. De Kustboys claimden een strafschop nadat De Sart een bal tegen zijn eigen hand had gekopt. Ref Dierick gaf geen krimp en de VAR evenmin.

Op het halfuur bleef Kortrijk baas, terwijl we ons afvroegen of Oostende eigenlijk al eens gedreigd had. En dan gebeurde het plots. “Mijn spelers zien inworpen niet als een gevaar. Ze zijn dan vaak te weinig oplettend, terwijl zo’n ingooi heel riskant kan zijn”, zei Vanderhaeghe voor de partij. Het was in dovemansoren terechtgekomen. Plots was daar een inworp van Skulason, Kortrijk was niet attent en Sakala kopte door tot bij Sylla. Hines-Ike kleedde hem bijna uit, maar liet zich toch aftroeven. De Guineeër schoof de bal simpel onder Bruzzese: 0-1.

Het signaal voor Kortrijk om een tandje bij te steken. Ook de Kerels claimden een penalty toen een schot van Ocansey tegen de arm van Marquet vloog. De thuisploeg kwam tweemaal dicht bij een treffer via De Sart en Mboyo. Rusten met 0-1 dus, een gevleide voorsprong voor Oostende en werk aan de winkel voor Kortrijk.

In de tweede helft ontsnapten de Kerels aan een dubbele achterstand. Sakala glipte weg, maar zijn schot miste richting. Het bleek slechts een opflakkering, want het begin van de tweede periode had niet veel om het lijf. Kortrijk had 61 procent balbezit, maar dreigde amper. Vanderhaeghe vond het tijd voor actie en bracht Stojanovic. De eerste minuten voor de Serviër na een enkelblessure. Stojanovic toonde meteen waarom hij een meerwaarde is. Met zijn eerste pass leverde hij een assist af voor Ocansey, die de bal via de deklat in het dak van het doel stiftte. 1-1 en Kortrijk leek van plan om door te stomen.

Op twintig minuten van het einde volgde een vrijschop voor Kortrijk. De Sart plaatste zich achter de bal, Hines-Ike en Rougeaux gooiden zich ernaartoe, maar Dutoit werd verrast want het leer ging rechtstreeks het doel binnen. Daarop volgde een lange VAR-check, waarbij de ref aangaf dat er gekeken werd of er geen sprake was van buitenspel. Dierick besloot zelf naar het scherm te gaan kijken en oordeelde dat het een goal was voor Kortrijk.

Late penalty

Oostende leek de tanden stuk te bijten op Kortrijk, tot D’Haene Vargas haakte in de grote rechthoek. Skulason zette zich achter het leer en zette de elfmeter om. Sakala kreeg nog dé kans om het helemaal af te maken, maar zijn poging ging naast. Met twee ploegen die vol voor de zege gingen, volgden nog vijf extra minuten met open spel. De Kerels en de Kustboys probeerden nog, maar moesten uiteindelijk tevreden zijn met een gelijkspel.