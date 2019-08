Een man, gewapend met een mes en een braadspit, heeft zaterdagnamiddag in Lyon één persoon gedood en acht anderen verwond. Het dodelijke slachtoffer is een man van negentien jaar. Drie van de acht gewonden verkeren in kritieke toestand. Dat blijkt uit een balans van het parket van Lyon.

De politie pakte de vermoedelijke dader op. Hij is aangehouden voor ‘moord en poging tot moord’, zegt het parket. Een politiebron zegt dat het om een Afghaanse asielzoeker zou gaan. Het nationaal antiterrorismeparket (PNAT) is momenteel niet belast met de zaak, maar evalueert de situatie. In eerste instantie werd gesproken van een tweede, voortvluchtige dader, maar het parket en een politiebron hebben die informatie ondertussen ontkend.

De feiten speelden zich af rond 16.30 uur in de buurt van een metrostation van Villeurbanne, een gemeente dichtbij Lyon. Een jong meisje, besmeurd met bloed, getuigde dat de man in het wilde weg begon uit te halen met een mes aan een bushalte. Omstanders vluchtten weg en verscholen zich waar ze konden, vooral in bussen. Dat maakte de hulpverlening lastig, zegt de brandweer, die ook een twintigtal personen in shock moest helpen.

De burgemeester van Lyon, oud-minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, kwam ter plaatse. Hij riep op om ‘zeer voorzichtig te blijven’ over het al dan niet terroristische karakter van de ‘mesaanval’.