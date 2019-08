Franse Pauline Ferrand-Prévot verovert tweede wereldtitel mountainbike

De Franse Pauline Ferrand-Prévot heeft zaterdag in het Canadese Mont-Sainte-Anne voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel veroverd in de mountainbike crosscountry. Githa Michiels werd negentiende.

De 27-jarige Ferrand-Prévot stak pas halfweg de wedstrijd haar neus aan het venster, toen ze vanuit de achtergrond na een lange inhaalrace op en over koploopsters Rebecca McConnell en Jolanda Neff ging. Aan de finish had ze een voorsprong van 0:43 op de Zwitserse Neff en 1:17 op de Australische McConnell, die in de slotronde nog haasje over speelden en respectievelijk zilver en brons veroverden.

Ferrand-Prévot was ook in 2015 wereldkampioene in de mountainbike crosscountry, maar geraakte nadien op de sukkel met een doorbloedingsprobleem in de liesslagader waardoor ze eerder dit jaar na een operatie zelfs enkele maanden uit competitie moest. Bovendien sukkelde ze na de Olympische Spelen van Rio 2016 met mentale problemen, waardoor ze aan stoppen dacht.

De Nederlandse Anne Terpstra werd vierde, de Amerikaanse titelverdedigster Kate Courtney vijfde. Michiels, die de hele wedstrijd tussen plaatsen 10 en 20 fietste, was de enige Belgische deelneemster.