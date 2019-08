De Standaard zet een volgende stap met zijn dagelijkse podcast

De podcasts van De Standaard beginnen aan een vierde seizoen. Ze vernieuwen, op basis van de feedback van luisteraars.

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is de missie van dSAudio, de dagelijkse podcast van De Standaard. Uw krant brengt sinds anderhalf jaar analyses, duiding en reportages in audio. Die haalden al meer dan een miljoen unieke downloads en beluisteringen.

Verlengde van de krant

Podcasts zijn aan een opmars bezig. Ook bij kranten in het buitenland. Mensen volgen de actualiteit op hun mobiele toestellen niet langer uitsluitend in tekst en foto. Ze kijken ook video of laten zich bijpraten wanneer lezen of kijken geen optie zijn.

Podcasts lenen zich ook uitstekend tot langere, diepgravende verhalen of persoonlijke getuigenissen bij het nieuws. Daarmee liggen ze helemaal in het verlengde van krantenjournalistiek. Luisteraars geven in bevragingen en reacties aan dat ze het nieuwe medium als een verrijking ervaren. Het is een nieuwe manier om geïnformeerd te blijven, op nieuwe momenten.

Elke dag één verhaal

Op basis van die bevragingen en reacties stelt De Standaard zijn audio-aanbod voortdurend bij. Dit voorjaar startten we met een dagelijks aanbod, met vijf vaste podcasts. Dit najaar zeten we een volgende stap. De vaste formats van dit voorjaar - zoals Bits&Atomen en DeMachtWacht - verdwijnen. In plaats daarvan krijgt u vanaf maandag 2 september elke werkdag één verhaal dat u gehoord moet hebben, verteld door een redacteur van De Standaard.

U vindt onze dagelijkse podcast van maandag tot vrijdag in de digitale krant, in de dS Nieuws-app en via standaard.be/audio. U kunt ook luisteren via iTunes, Spotify en tal van andere podcast-apps.