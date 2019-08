De Franse racepiloot Anthoine Hubert heeft zaterdag op 22-jarige leeftijd het leven gelaten bij de Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat maakten de organisatoren bekend.

Hubert was betrokken bij een zware aanrijding met de Amerikaan Juan Manuel Correa en de Japanner Marino Sato. Op amateurbeelden, die op sociale media circuleren, is te zien hoe de jonge Fransman de controle verloor over het stuur. Na een botsing met de muur en zijn landgenoot Giuliano Alesi, werd de wagen van Hubert geramd door de Amerikaanse racepiloot Correa, die op het ogenblik van de botsing een snelheid van meer dan 300 kilometer per uur aanhield.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. ???? Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Al snel bleek dat de situatie ernstig was. De auto van Hubert brak door de zware impact volledig doormidden, terwijl die van Correa ondersteboven op de weg lag. De voorkant van diens wagen was bovendien volledig weg, waardoor de benen van de Amerikaans-Ecuadoraanse piloot uit zijn auto staken.

Meteen na het ongeluk snelden in totaal zeven ambulances toe om de twee getroffen rijders te helpen. Baancommissarissen hielden dekens voor het hele tafereel. De race werd aanvankelijk stilgelegd en enkele minuten later volledig gestaakt.

Hubert overleed aan de gevolgen van de crash. Correa werd naar het ziekenhuis gevoerd met diverse beenbreuken.

Jonge belofte

Anthoine Hubert (geboren op 22 september 1996) gold als één van de grootste beloftes in de Formule 2, het laatste trapje op de ladder naar de Formule 1. De Fransman werd in 2018 kampioen in de GP3 en was dit jaar bezig aan zijn eerste seizoen in de F2. Eerder dit jaar had hij in Monaco en thuisland Frankrijk al telkens de sprintrace gewonnen. Hij was sinds vorig jaar lid van de Renault Sport Academy, het opleidingsteam van het Renault F1 Team.

Momenteel is er geen nieuws over hoe de zondag in Spa-Francorchamps zal verlopen en of alle races doorgaan. De Internationale Automobielfederatie heeft intussen wel al een onderzoek bevolen.