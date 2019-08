Kersvers Rode Duivel Benito Raman wint Belgisch onderonsje in Bundesliga tegen Lukebakio

Schalke 04 is er zaterdag in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Hertha Berlijn. Met dank aan owngoals van Niklas Stark (38.) en Karim Rekik (48.), zat de ploeg van Benito Raman al snel in een zetel. Laat in de tweede helft maakte Jonjoe Kenny er nog 3-0 van (85.). Raman werd bij Schalke na 68 minuten naar de kant gehaald, Dodi Lukebakio mocht gaan rusten na 77 minuten bij Hertha Berlijn.

FC Keulen heeft helemaal in het slot in de overwinning weggekaapt op het veld van Freiburg. De ploeg van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete won met 1-2 met dank aan een laat doelpunt van Ellyes Skhiri in de 91e minuut. De twee Belgen stonden de volledige wedstrijd op het veld.

Ook Koen Casteels kwam aan de aftrap in de Bundesliga en zag hoe zijn ploeg Wolfsburg niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen Paderborn in eigen huis.