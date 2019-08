Duitser Nikias Arndt sprint naar ritzege in Vuelta, Tosh Van der Sande strandt op derde plaats

Nikias Arndt (Team Sunweb) heeft de achtste etappe in de Vuelta gewonnen, hij was de snelste in een kopgroep die een vrijgeleide kreeg van het peloton. Onze landgenoot Tosh Van der Sande strandde op de derde plaats. Ook de Fransman Nicolas Edet (Cofidis) was mee en neemt de rode leiderstrui van Miguel Angel Lopez - alweer! - over omdat het peloton een snipperdag nam. Dylan Teuns werd zesde en schuift opnieuw op naar de tweede plek in het klassement.

De renners kregen opnieuw een heuvelachtig parcours voorgeschoteld: de enige geregistreerde col, de Puerto de Montserrat (tweede categorie), lag pas in de eindfase van de rit en de aankomst lag in het dal van Igualada. Een echte overgangsetappe dus, die heel wat renners hadden aangekruist.

21 vluchters, waaronder 2 Belgen

Uiteindelijk geraakte een omvangrijke kopgroep van 21 renners weg, met de zegen van het peloton. Onder hen twee Belgen: Tosh Van der Sande (Lotto - Soudal) en Dylan Teuns (Bahrain - Merida) die nadat hij vrijdag zijn leiderstrui meteen moest inleveren de knop snel had omgedraaid. De Fransman Nicolas Edet (Cofidis) was de best geplaatste renner van het gezelschap, hij volgde op 6’24” van rodetruidrager Miguel Ángel López. Van de overige aanvallers waren Silvan Dillier (AG2R), Luis León Sánchez (Astana), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), David de la Cruz (Team Ineos), Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin), Nikias Arndt (Team Sunweb), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Peter Stetina (Trek - Segafredo) en Jesús Herrada (Cofidis) de belangrijkste namen.

In het peloton maakten de jongens van Astana weinig haast, zeker toen het ook warempel begon te regenen in Catalonië. De winnaar van de dag zat dus voorin. De voorsprong van de kopgroep klom zelfs tot zes minuten, waardoor Edet al begon te hopen op de rode leiderstrui.

Belgen houden zich koest bergop

Op de Puerto de Montserrat, een kuitenbijter van 7,4 km lang aan 6,6 procent gemiddeld, viel de Amerikaan Stetina voorin als eerste aan maar meer dan een halve minuut kreeg hij niet. Ook de Spanjaard Fernando Barceló (Euskadi) rook zijn kans op een unieke ritzege en trok in de tegenaanval, even later gevolgd door zijn landgenoot Herrada. De twee Belgen voorin hielden zich koest en dat bleek de juiste zet want Stetina, Barcelo en Herrada kwamen dan wel als eersten boven maar hun voorsprong was klein en er volgden nog 27 kilometers tot de finish.

Zo kregen we vooraan een hergroepering, waardoor een Belgische ritzege er nog steeds in zat. Met een voorsprong van meer dan zes minuten en barslecht weer in de finale werd het ook nog spannend om de rode trui tussen vluchter Edet en rodetruidrager Lopez...

Risico’s in natte afdaling

Barceló wist niet van ophouden: hij nam risico’s in de afdaling en pakte de Portugees Ruben Guerreiro (Katusha) en Martijn Tusveld (Sunweb) mee in zijn kielzog. Ze pakten 18 seconden op de eerste achtervolgers. Een andere Spanjaard Alex Aranburu (Caja Rural) maakte als eerste de sprong naar voren, Tosh Van der Sande liet ploegmaat Carl Fredrik Hagen echter werken om de vier koplopers alsnog in te rekenen waardoor op drie kilometer alles voorin weer samen kwam.

Sprinten op natte weg

Zdenek Stybar wachtte de sprint niet af en trok fors door. De Tsjech viel echter weer stil waardoor er toch met een beperkt groepje werd gesprint op een nat wegdek. Tosh Van der Sande zat uitstekend maar de Duitser Nikias Arndt begon van ver op kop en maakte het ook sterk af. Van der Sande werd nog knap derde maar meer zat er echt niet in, Dylan Teuns werd zesde.

Foto: AFP

Lopez moet rode trui (alweer!) afgeven

De regen had duidelijk zijn invloed op de wedstrijd: de favorieten wilden geen risico’s nemen en zo was het plots nog negen minuten wachten op het peloton. Daardoor moest Miguel Ángel López - voor de derde keer! - zijn rode leiderstrui weer afgeven. Nicolas Edet is de verrassende nieuwe leider na acht etappes. Hij heeft 2’21” voorsprong op Dylan Teuns en 3’01” op Miguel Angel Lopez.

Morgen/zondag wacht een korte maar pittige etappe van amper 94 kilometer. Hierin krijgen de renners twee cols van tweede categorie, twee cols van eerste categorie en eentje van buiten categorie onder de wielen geschoven. Daarna mogen de renners een dagje rusten.

Uitslag:

1. Nikias Arndt (Dui/SUN) de 166,9 km in 3u50:48 (gem. 43,39 km/u)

2. Alex Aranburu (Spa/CJR) op 0:00

3. Tosh Van der Sande (Bel/LTS)

4. Ruben Guerreiro (Por/TKA)

5. Jonas Koch (Dui/CCC)

6. Dylan Teuns (Bel/TBM)

7. Jonathan Lastra (Spa/CJR)

8. Tobias Ludvigsson (Zwe/GFC)

9. Fernando Barcelo (Spa/EUS)

10. Sergio Henao (Col/UAD)

Stand:

1. Nicolas Edet (Fra/COF) de 1296,2 km in 32u16:24 (gem. 40,16 km/u)

2. Dylan Teuns (Bel/TBM) op 02:21

3. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:01

4. Primoz Roglic (Sln/TJV) 03:07

5. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 03:17

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 03:28

7. Carl Fredrik Hagen (Noo/LTS) 03:45

8. Rafal Majka (Pol/BOH) 04:59

9. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 05:37

10. George Bennett (NZe/TJV) 06:35 .