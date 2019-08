Nafi Thiam maakt op BK atletiek alweer indruk op 100 meter horden , Zagré en Berings blijven onder hun topniveau

Specialistes Anne Zagré en Elinge Berings hebben zich zaterdag net als olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam vlot geplaatst voor de finale van de 100 meter horden op het BK atletiek in Brussel. Thiam liet een sterke indruk en klokte haar beste seizoenstijd, Zagré en Berings bleven een heel eind van hun beste niveau verwijderd.

De snelste tijd in de reeksen was voor Zagré, die 13.27 liet optekenen. Eerder dit seizoen plaatste Zagré zich met 12.96 voor het WK atletiek in Doha, haar nationaal record staat op 12.71. Eline Berings zette de tweede tijd neer in de reeksen, maar bleef met 13.40 ver boven de 12.98 die nodig is om naar Doha te mogen. Ze was niet veel sneller dan zevenkampster Thiam, die met 13.48 een beste seizoenstijd noteerde. Het persoonlijk record van Thiam staat op 13.34. De finale volgt zondag.

“Het begin liep een beetje moeilijk”, analyseerde Thiam haar wedstrijd. “Uiteindelijk is de tijd nog dik in orde, dus ik mag tevreden zijn.” De olympische, wereld- en Europees kampioene zit met haar hoofd al in Doha, waar ze haar wereldtitel op de zevenkamp verdedigt. “Momenteel ben ik op training nog hard aan het werken, zowel fysiek als technisch. Op de Memorial Van Damme hoop ik nog een laatste referentie neer te zetten in het hoogspringen, en dan moet ik klaar zijn om in Doha zo veel mogelijk punten te verzamelen en mijn titel te verlengen.”

Jonathan Sacoor en broers Borlée wanhopen niet na tegenvallende reeksen

Sacoor liep een teleurstellend reeks van de 400m op het BK. Foto: BELGA

Dylan Borlée, Kevin Borlée en Jonathan Sacoor bleven zaterdag tijdens de reeksen van de 400 meter op het BK atletiek in Brussel steken op respectievelijk 46.14, 46.28 en 46.56, terwijl voor het WK in Doha 45.30 nodig is. Toch behouden ze het vertrouwen.

“Mijn wedstrijd was regelmatig, maar in de eerste helft mis ik nog wat snelheid”, zei Kevin Borlée na afloop. “We zien zondag wel wat er nog mogelijk is, maar ik hoop op zijn minst onder de 46 seconden te duiken.” De beste seizoenstijd van Kevin Borlée staat op 46.07. “Ik heb bijna drie maanden niet kunnen lopen, dat laat zich natuurlijk wel voelen. Pas op 27 juli stond ik terug op de piste. Of ik de WK-limiet nog haal, durf ik niet te zeggen, maar als ik op deze manier kan blijven trainen zal ik zeker en vast klaar zijn voor het WK. En als het daar alleen voor de 4x400 meter is, dan is dat maar zo.”

Dylan Borlée is er meer dan zijn oudere broer op gebrand om koste wat het kost de WK-limiet te lopen. “Het gevoel is goed en tot 300 meter voelde ik mij fris, maar in de laatste rechte lijn miste ik tegenstand. Ik geloof echt wel dat het in de finale een stuk sneller kan, en ook de aanwezigheid van Isaac Makwala zal ons vooruit trekken.” De wereldtopper uit Botswana plaatste zich zaterdag als snelste voor de finale op zondag.

Jonathan Sacoor was zaterdag nog een stukje trager dan zijn trainingsmaatjes, maar ook hij panikeert niet. “Mijn eerste 200 meter waren goed, maar daarna verloor ik het ritme. Voor een jonge atleet als ik is het niet evident om de wedstrijd goed in te delen zonder tegenstand. Ik ben er 100 procent zeker van dat we elkaar morgen in de finale naar een hoger niveau gaan tillen.”