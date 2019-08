Massabetogingen in Verenigd Koninkrijk tegen ‘coup van Johnson’: ‘Dit is onze laatste kans’

Tienduizenden Britten komen zaterdag op straat tegen het beleid van premier Boris Johnson, die het parlement enkele weken buitenspel wil zetten. Het zijn cruciale Brexit-dagen in het Verenigd Koninkrijk.

‘#StopTheCoup’, ‘verdedig onze democratie’ en ‘Boris liegt’: in verschillende steden, waaronder Londen, Manchester, Glasgow en Birmingham, betogen inwoners tegen de beleidslijn van premier Boris Johnson, die van de Queen de goedkeuring kreeg om het parlement op te schorten. De tegenstanders van de Brexit vrezen dat Johnson er zo in zal slagen om de oppositie volledig lam te leggen en het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk op een Brexit zonder akkoord afstevent.

In Glasgow sprak Jeremy Corbyn de betogers toe. ‘Dit is onze laatste kans en we zullen werkelijk alles doen om een harde Brexit te voorkomen’, zei de leider van Labour. ‘We zullen alles doen om te voorkomen dat onze premier onze handel in de handen van Donald Trump legt en dat hij ons afhankelijk maakt van een deal met de VS. Want dat is de échte agenda van de eerste minister.’

Oppositie verenigd

‘Boris kan misschien wel het parlement opschorten, het volk kan hij niét opschorten’, klonk het ook in een speech van Neena Gill, politica van Labour en lid van het Europees Parlement. In de gietende regen probeerde Gill de menigte aan te moedigen op het Victoriaplein in Birmingham, schrijft de Britse krant The Guardian. ‘Vergis jullie niet: een harde Brexit zal een totale catastrofe zijn voor dit land en voor deze regio.’

Het is nu of nooit voor de betogers. Dinsdag komt het parlement bijeen en dan zal blijken of Johnsons plan om het parlement enkele weken buitenspel te zetten, zal lukken. De oppositiepartijen hebben zich verenigd en Jeremy Corbyn, de leider van Labour, heeft beloofd dat hij alles op alles zal zetten om te beletten dat de parlementsleden worden buitengesloten in het besluitvormingsproces over de Brexit.