Cipiers burgerlijke partij in proces vermoorde verpleegster

Het personeel van de Antwerpse gevangenis heeft een vzw opgericht om als burgerlijke partij deel te nemen aan het assisenproces tegen de moordenaars van gevangenisverpleegster Christine Lenaerts in 2018.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag en wordt bevestigd door advocaat Walter Damen. De cipiers willen in de eerste plaats de aandacht vestigen op de toegenomen agressie op gevangenispersoneel.

Christine Lenaerts werd op 26 april 2018 dood aangetroffen langs het kanaal Herentals-Bochelt in Olen. De 45-jarige gevangenisverpleegster was vermist geraakt nadat ze onderdak had geboden aan Ashley V.D.V. (34), die was weggelopen tijdens haar penitentiair verlof.

V.D.V. zou bescherming hebben gevraagd tegen haar 43-jarige vriend Marc L. Een dag na de ontdekking van het lichaam werd het koppel opgepakt in Spanje.

Het drama had een grote impact op de collega’s van Lenaerts, die al bijna 20 jaar in de Antwerpse gevangenis aan de slag was. ‘Veel cipiers zagen het niet zitten om zich individueel burgerlijke partij te stellen in het assisenproces’, zegt advocaat Walter Damen. Daarom werd de vzw ‘Ter bescherming van het belang van de penitentiair beambten’ opgericht, die Damen aanmeldde als burgerlijke partij.

‘De penitentiair beambten willen, door zich samen burgerlijke partij te stellen, de aandacht vestigen op agressie tegen gevangenispersoneel’, aldus Damen. ‘Tijdens de rechtszaak zullen ze op deze manier ook kunnen waken over de manier waarop de beschuldigden over het werk van Christine en de andere cipiers getuigen.’

Niet alleen collega’s die Lenaerts persoonlijk kenden, maar ook personeel van andere gevangenissen kunnen lid worden van de pas opgerichte vzw. ‘In de toekomst zal nagedacht worden over manieren waarop het maatschappelijk doel van de vereniging verbreed kan worden’, zegt Damen.