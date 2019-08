Jupiler behoudt groter glas na succesvolle zomeractie

Wie deze zomer een glas Jupiler bestelde, kreeg meer dan verwacht: door een zomeractie kreeg iedereen gratis 5 centiliter bier extra. Na een positieve evaluatie heeft Jupiler nu beslist om de pintjes van 30 centiliter te behouden.

‘Zowel bij de consumenten als bij de cafébazen sloeg het concept aan. Daarom lanceren we in november een nieuw glas, en zal het pintje van 30 centiliter onze nieuwe focus worden. Maar uiteindelijk beslist de consument of het ook effectief de nieuwe standaard wordt’, zegt Laure Stuyck van AB Inbev.

De pintjes van 25 cl verdwijnen dus niet meteen uit het straatbeeld, Jupiler laat café-eigenaars zelf kiezen. Toen Jupiler de actie begin deze zomer lanceerde, kwam er wel wat kritiek op die 5cl extra. ‘Die kwam voornamelijk op de promotie van ‘meer bier’, maar die valt nu wel weg. We behouden enkel de maat. En ja, die is groter dan vroeger. Maar het glas van 33 cl is in België ook al een heel courante maat.’