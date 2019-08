CBD-shop van Ian Thomas weer open: ‘Parket erkent fout’

De CBD-pop-up van Ian Thomas in de Antwerpse Kloosterstraat is terug open. Al op woensdag, de eerste openingsdag, werd Gano verzegeld door de politie. De winkel met Ian Thomas als gezicht kwam er om de nieuwe producten met CBD, een substantie uit de cannabisplant, voor te stellen. Het parket komt nu terug op de beslissing.

‘Het was een onterechte actie van het parket om onze zaak te verzegelen. Het is een fout die zij erkennen’, zegt zaakvoerster Ina Averhals. ‘Daarom is de zaak vrijdag rond 17u16 ontzegeld.’

De zaak werd verzegeld omdat de pop-up niet ingeschreven was bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. ‘Maar een pop-up die minder dan dertig dagen open blijft moet dat niet doen’, legt Averhals uit. Gano zou volgens de planning van donderdag tot zondag open zijn. ‘Donderdag zijn zowel mensen van het FAVV als politie in burger, politie in uniform en mensen van de douane binnengevallen. Zo’n nauwgezette actie kunnen ze wel voorbereiden, maar hun eigen regels kennen ze niet.’

Averhals vermoedt dat er meer aan de hand is. ‘Kennen ze hun eigen regels niet? Of willen ze die niet kennen? Ik ben teleurgesteld dat de Antwerpse diensten tijd en middelen steken in het blokkeren van een CBD-shop als Gano, die heel transparant te werk gaat. We worden afgeschilderd als criminelen.’

Geen fout erkend

Het Antwerpse parket heeft naar eigen zeggen geen ‘fout erkend’. ‘De shop werd aanvankelijk verzegeld wegens mogelijke economische misdrijven’, zegt woordvoerster Stéphanie Chomé. ‘Hij was namelijk niet ingeschreven in de kruispuntbank voor Ondernemingen. De FOD Economie heeft echter een interne nota verspreid die stelt dat bepaalde shops een uitzondering genieten. Het gaat dan om pop-upshops die ononderbroken minder dan 30 dagen open zijn. Zij hebben geen vestigingsgetuigschrift nodig en moeten dus niet in de kruispuntbank worden ingeschreven. Het parket was niet op de hoogte van deze interne nota. Van zodra wij daarvan in kennis zijn gesteld, hebben wij de zaak ontzegeld.’

Zaterdag en zondag is de shop met etherische oliën en geurkaarsen nog open, telkens tussen 11u en 20u in de Kloosterstraat 167. ‘Iedereen welkom!’, besluit Averhals.