Moordenaar Robert Kennedy neergestoken in gevangenis

Sirhan Sirhan, de man die senator Robert ‘Bobby’ Kennedy vermoordde, is neergestoken door een andere gevangene. Hij werd naar het ziekenhuis gevoerd.

Sirhan Sirhan (75), die al meer dan vijftig jaar in de gevangenis zit, is vrijdag in de Richard J. Donovan gevangenis, nabij de Amerikaanse stad San Diego, neergestoken door een medegevangene. Dat meldt de een officiële instantie van de staat Californië. ‘De agenten reageerden snel en troffen een gevangene aan met messteken. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis en is momenteel in stabiel.’

In het rapport staat de naam van Sirhan niet, meldt The Guardian. Een overheidsbron lekte de informatie anoniem aan persagentschap Associated Press. De gevangenis heeft laten weten dat de aanvaller geïdentificeerd is en voorlopig geïsoleerd is van de andere gevangenen. Er volgt ook een onderzoek.

Israël

Op 6 juni 1968 werd Robert F. Kennedy vermoord in het Ambassador Hotel in L.A. De moord sloeg een idealistische generatie knock-out in de touwen. Sirhan schoot senator Robert ‘Bobby’ Kennedy dood nadat die in Californië de voorverkiezingen van de Democratische partij voor de presidentsverkiezingen had gewonnen.

Sirhan, een Palestijnse migrant, wilde protesteren tegen Kennedy’s steun aan Israël, zo klonk het. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf, een straf die later werd omgezet in levenslange opsluiting. Sirhan heeft meerdere verzoeken ingediend om vervroegde vrijlating te krijgen, maar die werden steevast afgewezen. De man heeft altijd gezegd dat hij zich niets meer herinnert van de moord, of van zijn oorspronkelijke bekentenis.