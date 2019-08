Sam Maes wint reuzenslalom Coronet Peak

Sam Maes heeft vrijdag in Nieuw-Zeeland de reuzenslalom in het skioord Coronet Peak gewonnen. In deze manche die deel uitmaakt van de Australian New Zealand Cup boekte hij zijn eerste zege van het seizoen. De 21-jarige skiër haalde het in 1:46.39 voor de Oostenrijker Magnus Walch en de Slowaak Adam Zampa.

Dries Van den Broecke werd 17e (1:47.41). Armand Marchant verscheen niet aan de start van de tweede run.

Sam Maes is de derde Belg die op enkele weken tijd triomfeert in Coronet Peak. Dries Van den Broecke was op 13 augustus de beste in de slalom. Armand Marchant won dinsdag de super-G.