Oud-Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck riskeert alcoholslot

Kris Van Dijck (N-VA), de in opspraak gekomen Desselse burgemeester en voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter, riskeert een alcoholslot in zijn auto. Dat is onderdeel van de straf die het parket vorderde, nadat de politicus in juli dronken tegen een aanhangwagen reed. De politierechter beslist maandag of het slot er al dan niet komt.

In alle stilte, zonder dat er camera’s of journalisten bij aanwezig waren, is Kris Van Dijck (55) op donderdag 8 augustus voor de politierechter in Turnhout verschenen. De debatten duurden één uur en vijftien minuten, over wat eigenlijk een vrij eenvoudig ongeval is.

Kris Van Dijck reed in de nacht van 2 juli in Dessel met een Audi Q5 met parlementaire nummerplaten, om 3 uur ’s nachts eerst tegen een boom aan, en vervolgens tegen een geparkeerde aanhangwagen. De eigenaar van die aanhangwagen belde de politie.

Op dat moment was Van Dijck pas twee weken Vlaams Parlementsvoorzitter. Na een lange partijvergadering in Brussel, was Van Dijck die bewuste avond met enkele gemeenteraadsleden gaan doorzakken in café Plexat in Dessel. Videobeelden toonden de burgemeester luid zingend aan de cafétoog.

Vijf scenario’s

De N-VA-politicus was duidelijk onder invloed bij het ongeval. Maar omdat hij als burgemeester ook hoofd is van de politie, moest een patrouille van een naburige politiezone opgeroepen worden om dat vast te stellen. Pas na 2,5 uur werd een ademtest afgenomen, die 1,42 promille aanwees.

Het gerecht stelde een deskundige aan, die oordeelde dat Van Dijck op het moment van het ongeval zelf tussen 1,5 en 1,8 promille alcohol in het bloed moet hebben gehad. De expert tekende vijf verschillende scenario’s uit, rekening houdend met de verschillende absorptievermogens van het menselijk lichaam.

Sinds 1 juli 2018 moet iedereen die met minstens 1,8 promille alcohol achter het stuur betrapt wordt, onmiddellijk en verplicht een alcoholslot in zijn wagen laten installeren. Maar is die wet ook van toepassing op Van Dijck? Sinds hij opstapte als Vlaams Parlementsvoorzitter – na geruchten dat hij hij een escorte onterecht aan een uitkering geholpen zou hebben – heeft hij geen dienstwagen met chauffeur meer. ‘Neen. Alleen bij het vijfde, minst gunstige scenario, is er daarvan sprake’, pleitte zijn advocaat Walter Damen. ‘De rechtbank moet uitgaan van de voor de beklaagde meest gunstige hypothese. Het is niet bewezen dat mijn cliënt zoveel alcohol in het bloed had.’

Aanhangwagen vergoeden

Het openbaar ministerie vroeg de rechter om Van Dijck een boete van 1.600 euro op te leggen, waarvan de helft met uitstel, en zijn rijbewijs met 15 dagen in te trekken. ‘Of een alcoholslot nodig is, laten we over aan de appreciatie van de rechter’, aldus het parket. De eigenaars van de aanhangwagen vragen een schadevergoeding.

Van Dijck liet na het ongeval al weten dat hij als boetedoening een revalidatiecentrum zou bezoeken, en een deel van zijn loon zou afstaan aan het fonds voor verkeersslachtoffers. De politierechter hakt maandagochtend de knoop door.