Orkaan Dorian uitgegroeid tot categorie 4

De orkaan Dorian is vrijdag op weg naar Florida van categorie 3 naar categorie 4 opgeklommen, heeft het Amerikaanse orkaancentrum (National Hurricane Center) meegedeeld.

De vierde van vijf categorieën orkanen brengt windsnelheden van 225 kilometer per uur met zich mee. De storm bevindt zich op zo’n 925 kilometer ten oosten van West Palm Beach, Florida. Vermoedelijk komt de storm dinsdag aan land.

Een categorie vier-orkaan wordt bestempeld als ‘extremely dangerous’ of extreem gevaarlijk. ‘Veranderingen van intensiteit zijn de komende dagen nog mogelijk’, laat het National Hurricane Center weten, ‘maar er wordt verwacht dat Dorian een krachtige orkaan zal blijven.’

Door de trage snelheid krijgt orkaan Dorian, die zich momenteel boven zee bevindt, alle kans om nog in kracht toe te nemen.

Foto: EPA-EFE

In Florida zit de schrik erin: mogelijk is het de zwaarste storm die aan land komt in dertig jaar tijd. Dorian heeft het potentieel om miljoenen mensen in gevaar te brengen. Momenteel worden verschillende maatregelen genomen. De noodtoestand is er ook afgeroepen. Ook verschillende toeristische attracties, zoals Walt Disney World, enkele Nasa lanceerplatforms en het resort Mar-a-Lago van de Amerikaanse president Donald Trump liggen op het pad van Dorian, aldus persagentschap Reuters.

Trump zei eerder over de orkaan dat het ‘een absoluut monster’ zou kunen zijn.