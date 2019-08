Ferrari blijft het goed doen op Francorchamps: Charles Leclerc verovert polepositie in GP van België

Ferrari heeft haar favorietenrol waargemaakt met de polepositie voor Charles Leclerc en een tweede tijd voor Sebastian Vettel.

Terwijl Kimi Räikkönen op weg was naar de eerste snelle tijd van de kwalificatie voor de GP van België, moest Robert Kubica al snel opgeven nadat zijn nieuwe krachtbron het begaf. De sessie werd dan ook meteen stopgezet, wat een geschenk was voor Mercedes. Tijdens de laatste vrije training deze ochtend crashte Lewis Hamilton. Door de rode vlag had het team extra tijd om de wagen van de Brit klaar te maken.

Na de rode vlag was Mercedes al klaar met het voorbereiden van de wagen van Hamilton, opnieuw een sterke prestatie van de Zilverpijlen.

Wanneer de problemen bij het ene team verholpen waren, kwamen er meteen problemen bij een ander team. Max Verstappen kende een probleem tijdens Q1 waardoor hij vermogen verloor.

Waar het wel goed liep, was bij de favorieten van dit weekend: Ferrari. Charles Leclerc zette een eerste toptijd neer, gevolgd door teamgenoot Sebastian Vettel die na zijn eerste ronde de tweede tijd neerzette.

Met nog 43 seconden te gaan werd de sessie voor een tweede keer stopgezet na nog maar eens een opgeblazen motor, deze keer voor Antonio Giovinazzi en zijn Alfa Romeo. Max Verstappen wist vlak voor het incident toch een tijd op de tabellen te zetten als derde. Die ronde was broodnodig, want de sessie werd niet meer herstart.

Uiteindelijk werden beide rijders van Williams, beide rijders van Toro Rosso en Carlos Sainz uitgesloten. Die laatste kwam toch als een verrassing na een uitstekende eerste helft van het seizoen, ook al moest de Spanjaard sowieso vijf plaatsen achteruit na het overschrijden van de limiet van vier motoren.

In Q2 behielden we dezelfde pikorde na de eerste stint, met Ferrari op kop, gevolgd door Mercedes en Max Verstappen, terwijl nieuwe teamgenoot Alex Albon het liet begaan. De Britse Thai start de race sowieso achteraan na het installeren van een nieuwe krachtbron. Kimi Räikkönen was dan weer de verrassing van de eerste stint, met een zesde tijd vlak achter Verstappen. De tweede stint in Q2 zorgde voor nog een aantal verrassingen. Charles Leclerc was de eerste rijder van het weekend die een ronde onder de 1:43:000 kon rijden, terwijl Daniel Ricciardo duidelijk maakte dat hij de aanvoerder is bij Renault. De Australiër was sneller dan Max Verstappen en reed de vijfde tijd. Voor Grosjean, Norris, Stroll, Albon en Giovinazzi zat de kwalificatie erop.

Na de eerste stint in Q3 bleef Charles Leclerc de lakens uitdelen, maar nu wist Lewis Hamilton zich tussen beide Ferrari-rijders te dwingen, nadat Sebastian Vettel een foutje maakte in La Source.

Charles Leclerc bleef ook op kop na de laatste stint en veroverde zo zijn derde pole van het seizoen. Sebastian Vettel start naast hem, nadat hij in zijn laatste snelle ronde nog een fout maakte, waardoor hij op zeven tienden van zijn teamgenoot eindigde. Lewis Hamilton kwalificeerde zich, na zijn crash in de ochtend, als derde.

