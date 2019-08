Fietsen naar het werk levert gemiddeld 252 euro per jaar op

In twee jaar tijd is het aantal werknemers met een fietsvergoeding met meer dan een kwart gestegen. Het uitgekeerde bedrag steeg zelfs met ruim een derde, want de fietsende werknemers leggen elk jaar ook gemiddeld meer kilometers af. ‘Tijd om de fietsvergoeding te veralgemenen’, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

We zijn de files duidelijk beu: het aantal mensen dat een fietsvergoeding krijgt voor de woon-werkverplaatsing stijgt jaar na jaar. Dit jaar vulden al bijna 550.000 mensen de fietsvergoeding in op hun belastingbrief voor inkomstenjaar 2018, tegenover 432.000 in inkomstenjaar 2016. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

In 2016 kregen ze gemiddeld 233 euro bovenop hun loon, in 2018 was dat al gestegen tot 252 euro. Het maximale bedrag van die fietsvergoeding steeg van 0,22 naar 0,23 euro per kilometer (en volgend aanslagjaar naar 0,24 euro), maar het aantal afgelegde kilometers steeg ook: van 1.058 naar 1.146. Goed voor 138 miljoen euro in totaal.

De vergoeding ligt hoger dan de maximale vergoeding van 0,15 euro per kilometer voor wie met de auto naar het werk gaat. Ze is bedoeld om de slijtage aan banden en remmen te vergoeden en om de aankoop van een nieuwe fiets te compenseren: na 2.000 kilometer heb je 500 euro verdiend.

815 keer naar de maan (en terug)

De verklaring van de forse stijging is niet alleen de ergernis over files of het stijgende aantal deelnemende bedrijven, maar ook het succes van de elektrische fiets. En dan vooral van de snellere ‘speed pedelecs’, die sinds eind 2017 recht geven op een fietsvergoeding. Daardoor stijgt de behapbare afstand voor de werknemers die kiezen voor de fiets. In totaal fietsen ze 627 miljoen kilometer bij elkaar.

‘Het is duidelijk dat de fietsvergoeding hét instrument is om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen’, zegt Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V), die de cijfers opvroeg.

In werkelijkheid fietst waarschijnlijk een pak meer werknemers naar het werk, maar niet alle bedrijven geven recht op een fietsvergoeding. CD&V pleit er daarom voor om het systeem uit te breiden. ‘Het bedrijf waar je werkt mag niet bepalen of je al dan niet recht hebt op een fietsvergoeding’, zegt Van den Bergh. ‘Wij willen daar verandering in brengen en pleiten voor een veralgemening van de fietsvergoeding.