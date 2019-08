Michaël Heylen verlaat Zulte Waregem voor het Nederlandse FC Emmen: “Tijd voor iets nieuws”

Michaël Heylen verlaat Zulte Waregem voor de Nederlandse ereklasser FC Emmen. Dat maakte zijn nieuwe club vrijdag bekend, kort na een verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3). De 25-jarige verdediger tekende een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen.

Heylen is een jeugdproduct van RSC Anderlecht. Na een uitleenbeurt aan KV Kortrijk (2013-2014) debuteerde hij in 2014 voor paars-wit. In 2017 stapte hij over naar Zulte Waregem, net nadat hij een seizoen aan Westerlo uitgeleend was.

“Na zes seizoenen in de Belgische competitie is het tijd voor iets nieuws en de Nederlandse competitie heb ik altijd interessant gevonden”, zegt de voormalige belofte-international. “Ik wil dit seizoen handhaving met FC Emmen veiligstellen en mezelf op een goede manier presenteren.”

Na één zege en vier nederlagen is Emmen vijftiende en op drie na laatste in de Eredivisie.