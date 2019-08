David Goffin tennist zich naar confrontatie met Roger Federer op de US Open

David Goffin (ATP-15) heeft zich vrijdag ten koste van de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-69) voor de achtste finales van het US Open geplaatst. De 28-jarige Luikenaar klaarde de klus in drie sets, maar het werden wel drie erg lange sets. Na 3 uur en 13 minuten stond de 7-6 (7/5), 7-6 (11/9), 7-5 op het bord.

Om een plaats in de kwartfinales wacht Goffin een confrontatie met de Zwitser Roger Federer (ATP-3), vijf keer winnaar en twee keer runner-up op het hardcourt van Flushing Meadows. Vrijdag had Federer slechts 1 uur en 20 minuten nodig om zich met 6-2, 6-2 en 6-1 van de Brit Daniel Evans (ATP-58) te ontdoen. Alleen al de eerste set tussen Goffin en Carreno Busta nam meer tijd in beslag.

Goffin speelde negen keer eerder tegen Federer. Eén keer wist hij de Zwitser te verslaan. Dat gebeurde eind 2017 in de halve finales van de ATP Finals in Londen (2-6, 6-3, 6-4). In juni van dit jaar stonden de twee al tegenover elkaar op het gras van Halle. Daar hield Federer Goffin met 7-6 (7/2) en 6-1 van toernooiwinst.